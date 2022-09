A két téma köré épített, szakmai nappal egybekötött országjárást tartott dr. Salgó László Péter közigazgatási államtitkár és dr. Kupecki Nóra alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár. Miskolcon a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban, a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban és a Miskolci Egyetemen is látogatást tettek, 2022. szeptember 15-én.

Fontos jogaink megismerése

- Ebben a kormányzati ciklusban a fogyasztóvédelem az Igazságügyi Minisztérium szakmai irányítása alá tartozik. Erre tekintettel a kormány megalkotta a fogyasztóvédelmi politikáról szóló kormányhatározatot – nyilatkozta szerkesztőségünknek dr. Kupecki Nóra alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár. - Ebben négy fő pillér található: a digitális fogyasztóvédelem, a gyermekvédelem, a jogalkotás, illetve a jogalkalmazás egységessége, továbbá az elérhető fogyasztóvédelem. A környezetvédelmi és a pénzügyi tudatosság mellett, a fogyasztói tudatosság ugyanolyan lényeges kérdés. Nekem az a küldetésem, hogy elősegítsem ennek meggyökereződését a társadalomban. Azt gondolom, hogy a fogyasztóvédelem alapja a fogyasztói jogok közvetítése az emberek számára. Ennek érdekében több fogyasztóvédelmi programot és kampányt szeretnénk majd elindítani. Már a legkisebb korban el kell kezdeni a fogyasztói tudatosságra nevelést. Később pedig az idősekhez is szeretnénk eljutni, akik leginkább az online vásárlás során vannak kitéve visszaéléseknek.

Tévhit a jogász túlképzés

Együttműködnek az egyetemekkel ösztöndíj programjuk révén.

- Idén ősszel államtitkár úrral arra jutottunk, hogy a nagy egyetemeket meglátogatjuk, hogy a jogászképzést népszerűsítsük, és emellett betekintést adjunk a fogyasztóvédelembe. Aki jogi pályára lép, annak ez a terület is jó karrierlehetőség lehet, akárcsak a minisztériumokon belüli üres jogi állások. Ebből is látszik, hogy tévhit, hogy túlképzés lenne jogászokból. Itt hangsúlyozzuk, hogy a fogyasztóvédelem egy olyan szakterület, amit érdemes hallgatóként megtanulni. A jogi végzettség pedig az élet rendkívül sok területén kamatoztatható, még akkor is, ha valaki nem ügyvéd, hanem például vállalkozó lesz. A Miniszterelnökség gondozásában működik a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram. Az Igazságügyi Minisztérium célzottan a jogászokat segíti ösztöndíjjal, amelyeket a jogi egyetemek számára biztosítunk. Első állomásként azért esett a Miskolci Egyetemre a választásunk, mert az egyetem nagy múltú jogi karral rendelkezik. Aztán megyünk majd tovább Pécsre, Debrecenbe, Szegedre és Győrbe – sorolta a helyettes államtitkár.

Nehezebb az árakkal trükközni

Végül aktuális fogyasztóvédelmi kérdések is felvetődtek.

- Az egyik legnagyobb változás, ami a fogyasztóvédelemben a közelmúltban történt, az 2022. május 28-án az árfeltüntetés szabályozásának a megváltozása, ami egy uniós rendelet következménye. A jogszabály módosítást még a korábbi szakmai minisztérium készítette elő, de egyértelműen a fogyasztók jogait szolgálja. Ebben az áll, hogy az akciós ár bevezetését megelőző 30 napon belüli legalacsonyabb árhoz lehet csak viszonyítani az akciós árat. Ezzel a jogalkotók azt akarták uniós szinten megakadályozni, hogy bizonyos kereskedők miután gyorsan fölvitték egy termék árát és újra leszállították az eredetire, azt mondják, hogy ez akciós termék. Elképzelhető, hogy sok embernek feltűnt már, hogy milyen új szabályok vannak. Emiatt bizonyos kereskedők kerülik az akciós kifejezést, mert az egyedi árkedvezmény nyújtása például nem tartozik az uniós szabályozás alá. Ilyenkor azonban az eredeti fogyasztóvédelmi szabályok érvényesek és ezek betartását várjuk el a kereskedőtől – hangsúlyozta dr. Kupecki Nóra.