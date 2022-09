Fát ültettek Chris Field, a Nemzetközi Ombudsmani Intézet – International Ombudsman Institute (IOI) elnöke látogatásának tiszteletére Kisgyőrben Zay Adorján, az Északerdő Zrt. vezérigazgatója részvételével. A faültetésnek azért is van most aktualitása, mert több baloldali párt azzal hergelte a közvéleményt az elmúlt hetekben, hogy a magyar kormány a védett erdők kivágását tervezi. Ezt a kijelentést a kormányzat határozottan cáfolta, sőt kiemelték, hogy továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a hazai erdőállomány megvédésére.

Az első vizit

Chris Field annak apropóján látogatott hazánkba, hogy megtekintse Beregsurányban az ukrán menekültek helyzetét, akik az orosz-ukrán háborús konfliktus miatt voltak kénytelenek hazánkban letelepedni. Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa is kiemelte: „Az IOI elnöke most először tesz hivatalos látogatást Magyarországon. Az Ukrajnából menekülő emberek helyzetéről való személyes tájékozódás mellett a többi között a hivatalunk intézkedéseit övező nagyfokú nemzetközi szakmai érdeklődés nyomán érkezett hazánkba.”