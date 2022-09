Hatodik alkalommal rendezték meg a CÖF Klub Miskolc Napot az elmúlt szombaton. A Civil Összefogás Fórum miskolci szervezete ez alkalommal a családok előtt tisztelgett rendezvényével, ezért gyermekeknek és szüleiknek szánt programokkal, játékos ügyességi versenyekkel várták az érdeklődőket. A szervezésben partnerük volt a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete, melynek tagjai nemcsak a versenyszámokban, de a „Ki mit tud?”- ban is részt vettek zenés, táncos, énekes és sportos produkciókkal.

Fotós: Jászka Maya

Fotós: Jászka Maya

A rendezvény rajzversennyel kezdődött, ahol a gyerekeknek az őszi betakarítással kapcsolatos képet kellett készíteniük. A zsűri elnöke Máger Ágnes festőművész volt.

Fotós: Jászka Maya

Több Miskolcon tevékenykedő civil szervezettel, egyesülettel is együttműködnek, hiszen közösen dolgoznak a közösségért és céljaikért – mondta dr. Lengyel Attila, a CÖF Klub Miskolc elnöke, az esemény megnyitóján. Határon túlról is vannak partnereik, akik az eseményt megtisztelték jelenlétükkel, a kárpátaljai Berekszászból és Erdélyből is érkeztek vendégek.

Időre morzsolták a kukoricát

Az ügyességi feladatokban a családok bálagörgetésben, (bor)lopózásban, krumpliválogatásban és kukoricamorzsolásban mérhették össze tudásukat. A lopozás szörppel történt, a krumplit pedig homokból kellett kiszedni egy kézzel. A versenyszámok ötletgazdája és lebonyolítója dr. Jacsó Pál volt. A családi programokat követően a Székely Társalgó Egyesület néptáncos csoportja és kórusa lépett fel a nap zárásaként.