Tavaly hagyományteremtő céllal indította útjára a fesztivált a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs és Megelőzési Osztálya, a szervezésben részt vesz Miskolc város önkormányzata is. A rendezvény részleteiről pénteken tájékoztatott a Szent István téren Badány Lajos Miskolc alpolgármestere, Jenei Károly rendőr ezredes a megyei rendőr-főkapitányság kommunikációs és megelőzési osztályának osztályvezető helyettese, Dócs Róbert tűzoltó ezredes a miskolci katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője, valamint Bernasconi-Bús Katalin a Supersum Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Mint elhangzott, a „Hangoljon a biztonságra” egy fesztivál a közlekedésről, a közbiztonságról, és az élet védelméről Miskolc belvárosában. Badány Lajos tájékoztatása szerint a rendezvény célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a közlekedés veszélyeire, ismertesse az új közlekedési formákat, illetve ezek jogszerű használatát. Segítséget nyújtson a bűnmegelőzési gyakorlatok elsajátításában, illetve az online és virtuális tér veszélyeire is felhívja a figyelmet. De a rendőrség társadalmi jelenlétének fokozását is szolgálja és ezt egy újszerű, élmény alapú eszköztárral teszi. Az ilyen események erősítik az állami szervek, az önkormányzat és a lakosság közötti bizalom kialakulását.

Családokat csalogatnak

– Miskolc önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonság és a közbiztonság témakörére és támogatja a rendezvény megtartását, illetve aktív szerepet játszik a lebonyolításban. Külön öröm, hogy karitatív céllal is párosul, illetve, hogy cégek is támogatják anyagilag és eszközökkel is – tette hozzá az alpolgármester.

Jenei Károly ezredes elmondta, a rendezvény megrendezése mellett azért döntöttek tavaly, mert sajnálatos módon olyan eseményekkel, emberekkel találkoznak, akik balesetben, vagy bűncselekményekben érintettek, és ezekre az esetekre a felhívás, figyelemráirányítás a rendőrség egyik feladata. A rendezvény valóban fesztivál jelleggel csalogatja a családokat, olyan rendezvénysorozatot szeretnének megrendezni, amely más formában jeleníti meg a tájékoztatást, felhívást az emberek biztonsága kapcsán.

– Nagyon sok olyan közlekedési eszközt mutatunk majd be, amelyekkel ritkában találkoznak testközelből az emberek, mint a Magyar Közút járművei, traktorok, elektromos járművek, rollerek, olyan szimulátorok, amelyekben ki lehet próbálni, hogy milyen veszélyeket rejt a közlekedés. Az ilyen típusú prevenció pedig közelebb hozhatja az állami szerveket, és a lakosságot, kifejezetten megcélozva a gyereket is. Olyan információkat kaphatnak, amely később a javukra válhat – tette hozzá az ezredes.

Hosszú terápiára van szükség

Dócs Róbert először is köszönetet mondott azoknak az embereknek és szervezeteknek, akik a tűzoltó kollégájának, családjának segítséget nyújt, külön megköszönve a Supersum Alapítványnak, hogy elsőre segítő kezet nyújtottak, de az önkormányzatnak és a rendőrségnek is, hogy a jótékonysági futást befogadták a rendezvényre. Az előzmények kapcsán elmondta, hogy Dobai Ádám gyermeke, Janka egészséges gyermekként született meg, majd három hónapos korában kezdett a fizikai, fiziológiás állapota romlani. Sajnos a covid-járvány közepén nem volt lehetőség minden megfelelő, komplex terápiát megkapnia. Most Budapesten egy intézményben ezt megkaphatja Janka, azonban ennek az egy éves terápiának nagyon komoly költségei vannak, amelyet a család önerőből nem tud állni. Itt jött az összefogás, hogy ezt a pénzt teremtsék elő.

Ádám is köszönetet mondott a szervezőknek | Fotós: Horváth Imre

- Ádám, amikor kilenc éve felszerelt tűzoltónak, akkor azért vette fel az egyenruhát, hogy bajba jutott embereken segítsen. Most ők szorulnak segítségre, és ezért kérek mindenkit, hogy jöjjön el erre a jótékonysági futásra, támogassa a családot a céljai elérésében. Ezen a futáson klasszikus értelemben győztest nem fogunk hirdetni, hiszen az a lényeg, hogy a két kilométeres távot mindenki lefussa, lekocogja, célba érjen és adományával támogassa a családot. De egy nyertese mégis lesz a rendezvénynek, ő pedig Dobai Janka – mondta az ezredes.

Várják a támogatásokat

– A Supersum Alapítvány feladata a gyűjtésnek a befogadása, a pénz kezelése. Egy elkülönített számlaszámot biztosítottunk a családnak. A tavalyi futáshoz hasonlóan szeptember utolsó napjáig szeretnénk a gyűjtést nyitva tartani, persze, ha ez után is érkezne támogatás azt is továbbítjuk a családnak. Az alapítvány önkéntesei kint lesznek, szeretnénk túlszárnyalni a tavalyi gyűjtést, hogy még több támogatás jöhessen össze – tette hozzá az elhangzottakhoz Bernasconi-Bús Katalin.

A tájékoztatón jelen volt Dobai Ádám is Jankával, aki meghatottan mondott köszönetet az alapítványnak és a tűzoltóságnak, valamint minden szervezőnek és megígérte, hogy a későbbiekben is mindenkit tájékoztatnak majd a fejleményekről. Bíznak benne, hogy Jankának a kezelés hatalmas előrelépés lesz.