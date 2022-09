Az iskolakezdéssel együtt pedagógusok egy kisebb csoportja elégedetlenségbe kezdett. A miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárainak egy része azért kezdett „elégedetlenségi akcióba”, mert magasabb bért szeretnének, illetve szerintük ellehetetlenült a sztrájkjoguk. A szeptember 5-iki megmozduláson az iskola egyik intézményvezető-helyettese is részt vett, akit ezért később menesztettek az igazgatóhelyettesi pozíciójából, de továbbra taníthat az iskolában. A tankerület indoklása szerint, mint vezető nem vehetett volna részt ilyen megmozduláson munkaidőben. Ezért szeptember 12-én tanárok és diákok vették körbe a Miskolci Herman Ottó Gimnázium épületét, élőlánccal tiltakozva Dezsőfi György leváltása miatt. A demonstrálók később a Miskolci Tankerületi Központhoz vonultak, az igazgatóhelyettes visszahelyezését követelő petíciójukkal.

A megmozduláson több baloldali, helyi önkormányzati képviselő is részt vett többek között: Mokrai Mihály (DK), Bazin Levente (MSZP), Szarka Dénes (Jobbik), Borkuti László (DK) és Varga Andrea alpolgármester is. Az áprilisi országgyűlési választásokat elbukó Varga László (MSZP) is jelen volt. A személye azért érdekes, mert a Gyurcsány Ferenc vezette kormány alatt országgyűlési képviselőként támogatott olyan intézkedéseket, amelyek következtében tömeges iskolabezárások voltak országszerte, és több mint tízezer pedagógust bocsátottak el a közszférából, és a pályán maradók egyhavi bérét is elvették.

A korábbi tüntetések után a mai napra újabb – kockás inges – megmozdulást szerveztek pedagógusok és civilek „Együtt énekel a város a gyermekekért, a pedagógusokért, az oktatásért” címmel. A demonstrációra azonban rátelepedett a politika, több helyi baloldali vagy baloldalhoz köthető politikus saját közösségi oldalán az esemény mellett agitál. Többek között Veres Pál polgármester, Varga Andrea alpolgármester, Mokrai Mihály önkormányzati képviselő (DK), de még Hegedűs Andrea a DK-s országgyűlési képviselő is.

Minden lehetőséget megragadnak

„A baloldali politikusok igyekeznek kihasználni minden olyan eseményt, amelytől egyrészt romokban heverő népszerűségük növelését várhatják, másrészt ahol kormányellenes felhangokat vélnek felfedezni” – nyilatkozta lapunknak Erdélyi Rezső Krisztián a Nézőpont Intézet elemzője. Rámutatott: a tüntetések több esetben egyébként is egy szűk kör érdeklődését keltik fel, a többség tisztában van vele, hogy a kormányzat a jelen gazdasági helyzetben is igyekszik tovább javítani a pedagógusok anyagi megbecsülését. Az elemző szerint politikailag egyértelmű hátrány a baloldal számára az ilyen ügyekre való rátelepedés. „Azt fontos látni, hogy – saját szándékuktól eltérően – sokkal inkább ártanak a balliberális politikusok ezen lépésekkel, semmint használnak. Ez már a KATA-törvény esetében is kiderült, ugyanis, ha van is egy létező társadalmi elégedetlenség, azt többnyire a látványosan impotens ellenzéki pártoktól igyekeznek távol tartani a szervezők” – húzta alá Erdélyi Rezső Krisztián.

Csekély érdeklődés

Azt még a pedagógusszakszervezetek vezetői is elismerik, hogy a tanároknak egy szűk kisebbsége vesz csak részt a munkabeszüntetés valamely formájában – mondta az elemző, aki ezt azzal indokolta, hogy egy részük minden bizonnyal látja nemcsak azt, hogy politikai haszonszerzési kísérletek is meghúzódhatnak a szervezés mögött, de azt is, hogy az Európai Unióval történő megállapodás viszont további jelentős béremeléseket tesz majd lehetővé azok mellett, amelyeket nemzeti forrásokból az elmúlt években biztosított a kormányzat. A szakértő úgy látja, hogy azért szervezhetnek iskolaidőben tüntetéseket, mert egyfajta plusz hírértéket jelenthet a megmozdulás, hiszen ekkor a tanulók és a pedagógusok is teljes létszámban vannak az iskolában. Ugyanakkor látunk éjszakai virrasztásokat is, melyek szintén érdeklődésre tartanak számot, legalábbis a baloldali sajtó részéről.

Személyi összefonódások

Erdélyi Rezső Krisztián szerint sokat mondó, hogy Arató Gergely – aki, mint tegnap kiderült Dobrev Klára árnyékkormányában is helyet kapott – 2007-ben államtitkárként jelentette be, hogy folyamatos iskolabezárásokra lehet számítani, ezt mégsem követte jelentős megmozdulássorozat. Ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül a személyi összefonódások mellett sem, hiszen például a Pedagógusok Szakszervezetének egykori főtitkára az MSZP színeiben országgyűlési képviselő volt. Így talán megengedhető az a feltételezés, hogy a politikai baloldal és a szakszervezetek között létezik együttműködés – támasztotta alá a Nézőpont Intézet elemzője.

A bérekre visszatérve kiemelte: „Az Európai Unió Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programja lehetővé teszi, hogy béremelésre fordítsanak forrásokat a nemzeti kormányok”. Rámutatott: a kormány által benyújtott dokumentumokból kiderül, hogy Magyarország mintegy 978 millió eurót szánna erre a célra, ami hozzávetőlegesen 400 milliárd forint. Érdemes azonban kiemelni, hogy a pedagógusok fizetése nemzeti forrásból az életpályamodell 2013-as bevezetése óta mintegy ötven százalékkal nőtt, illetve 2020-ban tízszázalékos – szakképzés esetében harmincszázalékos emelést kaptak az oktatásban dolgozók. Kiemelte: idén januárban újabb tíz százalékkal növelték meg a fizetéseket a köznevelésben, és 2023-2024-ben további kétszer tíz százaléknyi béremelés van tervben.