Hétfőn reggel tanárok és diákok vették körbe a Miskolci Herman Ottó Gimnázium épületét élőlánccal, így tiltakozva az egyik igazgatóhelyettes leváltása miatt. Erre azért került sor, mert az intézményvezető-helyettes részt vett egy korábbi „polgári engedetlenségnek” nevezett megmozduláson, amelyet oktatási időben (munkaidőben – a szerk.) tartott az intézmény több oktatója. Az engedetlenségüknek azért adtak hangot, mert szerintük ellehetetlenült a sztrájkjoguk, illetve azonnali béremelést követelnek a kormánytól.

A tankerület indoklása szerint mint vezető nem vehetett volna részt ilyen megmozduláson, így menesztették vezetői pozíciójából, de az intézményben továbbra is taníthat.

Az élőláncos megmozdulásról később a Miskolci Tankerületi Központhoz vonultak az élőláncban részt vevők, ahol átadták a petíciójukat az intézmény fenntartójának. Ebben azt követelik, hogy a fenntartó helyezze vissza a menesztett igazgatóhelyettest a pozíciójába.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Belügyminisztériumot, amely azt írta: A jogszerűen tervezett és végrehajtott – előre bejelentett, minimális szolgáltatást biztosító – sztrájk és a munkaidőn kívül szervezett demonstráció a véleménynyilvánítás elfogadott, következmények nélküli formái. A munka megtagadása – hívják azt bárhogy – a munkaviszonyból eredő lényeges kötelezettségszegés, amely alapot ad a rendkívüli felmondásra minden munkahelyen. A munkahelyükön munkaidőben meg nem jelent pedagógusok erről kaptak jelzést munkáltatójuktól. A tankerületek arra is kénytelenek voltak felhívni az érintett pedagógusok figyelmét, hogy az iskolába járó gyermekek tankötelezettségüknek tesznek eleget, tanulni járnak az iskolába, az órák elmaradása, az előre be nem jelentett munkabeszüntetés azonban korlátozza tankötelezettségük teljesítését.

Nem volt politikamentes

A megmozduláson több baloldali, helyi önkormányzati képviselő is részt vett. Többek között Mokrai Mihály, Bazin Levente, Szarka Dénes, Borkuti László és Varga Andrea alpolgármester is. Az áprilisi országgyűlési választásokat elbukó Szilágyi Szabolcs (Jobbik) és Varga László (MSZP) is jelen volt a tüntetésen. Utóbbi személye azért érdekes, mert a Gyurcsány Ferenc vezette kormány alatt országgyűlési képviselőként támogatott olyan intézkedéseket, amelyek következtében tömeges iskolabezárások voltak országszerte, és több mint tízezer pedagógust bocsátottak el a közszférából, de a pályán maradók egyhavi bérét is elvették.