Az eseményen részt vettek a jelenlegieken túl azon egykori diákok is, akik napjainkig figyelemmel kísérik a gimnázium sikereit, eredményeit. Ragaszkodásukat mi sem bizonyítja jobban, minthogy a modern technikai eszközöket is felhasználják, hogy továbbra is részesei legyenek az iskolai életnek, informálódjanak a fejlődésről, változásokról, vagy megtalálják egymást, akik messzire szakadtak, vagy hogy hírt adjanak a nagyszerű történésekről, és olykor (sajnos) a szomorú eseményekről is.

A programon köszöntőt mondott Dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes (TIM), a térség országgyűlési képviselője, aki ebben a tanintézményben tette le idegennyelvű szakvizsgáit. Beszédében megjegyezte, hetven ok van arra, hogy együtt ünnepeljenek.

Fotós: Serfőző László

– Hihetetlen története van ennek a gimnáziumnak – mondta a miniszterhelyettes – számos kerek évforduló köthető a mostani jubileumhoz. Hetven éves az iskola, ötven éve van óvónő- és pedagógiai képzés, ugyancsak fél évszázados a biológiatagozat, huszonöt éves a környezetvédelmi képzés, húsz éves a nyelvtagozat, tíz éve oktatnak kínai nyelvet és ebben az évben elindul az okleveles pedagógiai technikum és a kadétprogram – sorolta Koncz Zsófia majd hangsúlyozta, külön öröm számára, hogy a tanintézmény egy „V4 Plusz” partneriskolai ökoprogramnak is helyet adott számos művészeti rendezvény mellett.

A jubileumot számos visszaemlékezés, irodalmi és zenei program, kiállítás dúsította, majd Molnárné Tóth Erika a tanintézmény igazgatójának gondolatai zárták a programot. – Beszédében aláhúzta, hogy az eltelt 70 év alatt itt nevelkedő diákság olyan szellemi örökséget, ragaszkodást kapott és adományozott tovább, amely a gyönyörű Tisza parti városba vezeti vissza újra és újra azokat, akik egykoron itt végeztek.

Fotós: Serfőző László

- A hetven év nem kevés – hangsúlyozta az igazgató - ennyi idő alatt egy oktatási intézménynek a változó korszellem számos kihívásával kell szembenéznie, alkalmazkodni, változni a fennmaradás, a siker érdekében. Azonban, a mai nap éppen azt bizonyította, hogy ez az iskola példaértékűen állta ki ezt a próbát: sok-sok kiváló, munkájában elismert, sokoldalú orvost, jogászt, pedagógust, mérnököt, gyógyszerészt, szociális, környezetvédelmi, rendvédelmi szakembert, kutatót – lehet hosszan sorolni - indított el pályáján, akikkel olyan jó volt ma találkozni, olyan jó volt örülni a viszontlátásnak. Ezért a felemelő érzésért, boldog napért hálával és köszönettel tartozunk mindazoknak, akik részesei voltak: azoknak, akik eljöttek, és megtiszteltek minket azzal, hogy velünk ünnepeltek, de köszönet illeti az egykori és jelenlegi kollégákat, akik azon túl, hogy építgették, féltve őrizték, éltették a hagyományainkat, sokat dolgoztak és dolgoznak a korszerűsítésen, a fejlődésen, a folyamatos megújuláson is. Úgyszintén köszönet illeti a szülőket, akik támogatásukkal évről évre segítik életünket, munkánkat, sokan egykori diákként, ragaszkodásukat, bizalmukat úgy is kifejezve, hogy ránk bízzák gyermekeik jövőjét.

Fotós: Serfőző László

- Köszönet illeti diákjainkat, akikkel megszámlálhatatlan szép pillanatot, sikert, izgalmas kalandot, élményt élhettünk meg együtt pótolhatatlan emlékeket szerezve, amelyek felejthetetlenné tették a középiskolás éveket. Szeretnék köszönetet mondani fenntartónknak, a Szerencsi Szakképzési Centrumnak, amely támogatja innovációs törekvéseinket, lehetőséget ad arra, hogy új utakat, lehetőségeket keressünk, biztosítja az ehhez szükséges feltételeket, még ha ez a legtöbb esetben komoly kihívást is jelent. Szeretném megköszönni partnereink szakmai támogatását, amely elengedhetetlen intézményi sikereink eléréséhez. És legvégül, de nem utolsó sorban köszönöm mindazoknak az elkötelezett és lelkes munkáját, akik több hónapot dolgoztak a szervezés, előkészítés feladatain, az ünnepi hangulat megteremtésén, hogy ez a nap valódi ünnep legyen. Úgy érzem, minden fáradságot megért ez a nap, a régi emlékek újra élni kezdtek, és bizonyossá vált, nincsenek határok egykori és mai diákok között, hiszen mindannyian ide tartozunk – emelte ki beszédében Molnárné Tóth Erika.