A szerdai versenynap is az UTE atlétikai stadionjában indult. A délelőtt első felében a négyszer százméteres váltófutást teljesítették a versenyzők. Ebben a számban a váltó első tagja egy sugárcsővel és egy létrával rajtol: előbbi testesíti meg gyakorlatilag a stafétát, utóbbi pedig ahhoz kell, hogy segítségével feljusson az első akadályt jelentő kisház tetejére. Azon végigszaladva, a másik oldalán leugorva fut a váltásig, a második tűzoltó feladata, hogy átvesse magát a két méter magas palánkon, majd átadja a sugárcsövet harmadik társának.

Fotós: SZOKE PETER BM-OKF

Ő futtában magához vesz két tömlőt, végigszalad velük egy nyolc méter hosszú gerendán, menet közben összekapcsolja azokat, majd a tömlőket egy osztóhoz is csatlakoztatja, a tömlőre kapcsolja a sugárcsövet, de még a váltózóna előtt le is kapcsolja azt. A váltó negyedik tagjának az a feladata, hogy odafusson a kikészített tűzoltó készülékhez, felvegye azt, majd segítségével eloltsa a korábban meggyújtott tálcatüzet. A versenyző a tálcától csak akkor futhat tovább, ha a tüzet a tálcában és ha kell, a tálcán kívül is teljesen eloltotta. A feladat megoldása után sugárcsővel befut a célba.

Az utolsó versenyszám a kismotorfecskendő-szerelés volt. A feladat elsőre egyszerűnek hangzik: a berendezés típusának megfelelő módon be kell indítani a kismotorfecskendőt, egy tartályból felszívni a vizet, majd egy alapvezetéken és két sugáron keresztül célba lőni egy-egy táblára. Ezek közepén egy öt centi átmérőjű nyílás van, úgy kell célozni, hogy azon átmenjen a víz, és meg lehessen tölteni az alatta lévő tartályt.

Fotós: SZOKE PETER BM-OKF

A viadalon egyéniben és csapatban is hirdetnek győztest. Egyéniben és egyéni összetettben a százméteres akadályfutásban és a horoglétramászásban nyújtott teljesítmény számít, míg a csapatversenynél a váltó és a kismotorfecskendő-szerelés eredményét veszik figyelembe. Az összetett csapatverseny sorrendje pedig úgy alakul ki, hogy összeadják valamennyi versenyszám helyezési számait. Pontazonosság esetén az a csapat kerül előbbre, amelyik kismotorfecskendő-szerelésben jobban teljesített.

A délutáni, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban tartott eredményhirdetésen Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok, az országos katasztrófavédelmi főigazgató műveleti helyettese üdvözölte és köszöntötte a versenyzőket. A tábornok egyebek mellett megköszönte a résztvevőknek, hogy szabadidőt, fáradtságot nem kímélve felkészültek a megméretésre. Erdélyi Krisztián úgy fogalmazott, a szolgálatban való mindennapos helytállás mellett felkészülni egy ilyen komplex sportversenyre nem mindennapi teljesítmény. A főigazgató-helyettes elismeréssel adózott a versenyzők helytállása előtt, egyben példaként állította a sportolókat a teljes személyi állomány elé. Hozzátette, azért sem baj, ha minél többen tekintenek példaképként a versenyzőkre, mert a tűzoltósportban is fontos az utánpótlás-nevelés.

Fotós: SZOKE PETER BM-OKF

A horoglétramászás és a százméteres akadálypálya egyéni versenyét Kupás Gergő tűzoltó törzszászlós, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság versenyzője nyerte, így ő hódította el az egyéni összetett elsőséget is.

Horoglétramászásban a csapatok között Bács-Kiskun megye teljesített a legjobban, a százméteres akadálypályán Baranya megye tűzoltói szerezték meg az első helyet, a négyszer százméteres váltófutásban Borsod-Abaúj-Zemplén megye B csapata volt a legjobb, a kismotorfecskendő-szerelés csapatversenyét pedig a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyerte. Az eredmények összesítését követően az összetett csapatversenyben Győr-Moson-Sopron megye végzett az élen, megelőzve a második helyezett Bács-Kiskun, illetve a harmadikként teljesítő Borsod-Abaúj-Zemplén megyei csapatot.