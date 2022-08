A polgármester kifejtette: három sikeres pályázatnak köszönhetően komplex felújítás történt a Dózsa György utcában, ahol a teljes útszakasz mellett a járda és a vízelvezető árok is új burkolatot kapott. Leaszfaltozták a korábban még zúzott köves Attila utat, és megújult az Attila–Rákóczi út kereszteződése is, valamint teljesen újra cserélték az óvodát, iskolát, templomokat összekötő Császár Péter úti járdát is.

A munkálatok összértéke több mint 36,5 millió forint volt, melyhez az önkormányzat 700 ezer forint önrészt biztosított.