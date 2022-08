Rudolf Mihály később, 2004-ben a megyei és a városi építész kamara elnökeként sokat tett azért, hogy megvásárolják a Kós-házat az építészek szakmai otthonának. Makovecz Imre Kós Károly (1883-1977) építész követőjének vallotta magát, nagyra becsülte néprajzi alapossággal dolgozó, gyűjtéseket végző munkásságát, az ő általa képviselt nép-nemzeti építészeti vonulatot vitte tovább. Így a Kós-házban is szervezett a kamara Makovecz-kiállítást, mint ahogy az általa elindított vándoriskolának is.

Kiállítások művészetéről

Rudolf Mihály hangsúlyozta, hogy a keddi rendezvény előadásai, kiállításai az építész munkásságának egy-egy vonulatát idézik fel. A nagymester első számú tanítványa, Sáros László Ybl-díjas építész tartott előadást Miskolci vizuális nevelési kísérletek címmel, előtte Rudolf Mihály a Templomok című kiállítást nyitotta meg, amelynek témája a Kárpát-medence több pontján megépült vagy újjáépült, rekonstruált Makovecz- templomokat mutatta be. A közösségi házak építése is fontos része volt az építész munkásságának, az erről rendezett kiállításról Bodonyi Csaba beszélt. A két kiállítás között rendezett kerekasztalbeszélgetés résztvevői miskolci építészek voltak.

– Makovecz Imrének nemcsak a saját, autonóm építészete, nemcsak a kimagasló, világszinten elismert építészete a hagyatéka, hanem az iskolateremtése is, említett vándoriskolája ma is létezik, már tanítványainak tanítványai és az ő tanítványai oktatnak. Mindemellett képző- és népművészeti munkássága, amely az antropozófiával keveredett (fizikai érzékszervekkel és eszközökkel nem érzékelhető dolog, folyamat is valóságosan létezik, sőt érzékfeletti módon megfigyelhető – a szerk.) is említésre és kutatásra méltó – összegzett Rudolf Mihály.

Egyetlen ház

A megyében több épületet tervezett Makovecz Imre, de vajon – kérdeztük – van-e Miskolcon épület, amely az ő tervei alapján készült.

Rudolf Mihály válasza szerint olyan nincs, bár a skiccei az alapja Szondy Sándor fafaragó művész (ő is meghívott vendége volt az említett kerekasztal beszélgetésnek) belvárosi házának.