Hagyományőrző Anna-bált szervez augusztus 5-én 18 órától a Miskolci Dallamok Szárnyán Művészeti Klub a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. A rendezvény gyökerei egészen a régmúltba, az 1920-as évekbe nyúlnak vissza.

Százéves hagyomány

– Tizenkét éve szervezek a klub számára Anna-bálokat, mert a társaság nagyon szeret és kora ellenére tud is szórakozni. Közösségünk jelmondata is erre utal: „Nem csak a húszéveseké a világ!” – idézte fel Gergely Józsefné klubvezető.

– Miskolcon nagy múltja van az Anna-báloknak. Még az Anna szálló és étterem építésekor indult el ez a hagyomány, és fontos részévé vált a város kulturális életének. Aztán az 1980-as években feledésbe merült, amikor az étterem egy része leégett. Mi 2011. július 23-án alapítottuk meg a Dallamok Szárnyán klubot, amelynek kezdetben: ének-, tánc-, hangszer-, próza- és humorszekciója is volt. Már akkor gondolkodtunk rajta, hogy újra kellene éleszteni a bálozást a balatonfüredi szokások mintájára, de miskolci kivitelben. Azóta minden nyáron megtartjuk a saját Anna-bálunkat, amely elsősorban a szépkorúak szórakozási lehetősége lett.

Háromtagú zsűri választja ki a bál királynőjét és két udvarhölgyét. Idén egy apró meglepetés-udvarhölgy is lesz.

– Eredetileg július 23-án szerettük volna megtartani az idei rendezvényt, de egészségügyi okokból el kellett halasztanunk. Viszont így hosszabb ideig tudtunk toborozni. Ennek köszönhető, hogy mindenféle, többek között a fiatal korosztályból is érkeznek majd bálozók. Ünnepi köszöntővel nyitjuk meg az estét. Ezt követően klubunk énekesei fognak műsort adni, és új, két hónapja alakult néptánccsoportunk is fellép. Elhangzik majd a „Miskolci Anna-bálon szól a muzsika” című dal. Aztán klubtagjaink nyitótáncával kezdődik el maga a bál, amely egészen éjfélig tart. Minden asztalra teszünk bort és ásványvizet. A süteményt és a rágcsálnivalót a résztvevők biztosítják. Budai Antal „Spanyol” szolgáltat élő zenét. A táncműsor ideje alatt lehet benevezni az Anna-bál szépe választásra, aki most vegyes korosztályból kerül ki. A versenyzők kezébe adunk egy szívecskét, és ezzel vonulnak föl a színpadra a zsűri elé. A mutatós öltözet mellett a hölgy kisugárzása lehet a döntő. A legszebbek koronát, virágot és értékes ajándékot kapnak – fejtette ki a klubvezető.

– Idén szeretnénk meglepni egyik klubtagunk kis unokáját azzal, hogy udvarhölggyé választjuk. Három éve pedig egymásra talált nálunk egy 70 év körüli szerelmespár, és azóta is együtt vannak. Ők állandó vendégei a havonta megrendezett mulatságainknak, ki nem hagynák. Próbáinkat pedig hétfő délutánonként tartjuk. Már készülünk az őszi magyar nóta és operett napjára operettdélutánnal, szüreti bálunkra, az idősek világnapjára, valamint Erzsébet-, Katalin- és Miklós-bálunkra. Legutóbbi sikerünket néptánccsoportunkkal értük el a Lakitelki Népfőiskola néptánctáborában, ahová 40 klubtag kísért el bennünket. Annak is örülünk, hogy a koronavírusos időszak számunkra bővülést hozott, több 65 év körüli fiatalabb nyugdíjas csatlakozott hozzánk. Valószínűleg ez a jó közösségnek, a színvonalas művészeti képzésünknek és az emberek megbecsülésének köszönhető – magyarázta Gergely Józsefné.