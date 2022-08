A hegyháti Cser­nelyben már a jubileumi, tizedik Derelye Fesztivált tartották nemrégiben, amelyre a helyi egyesület mellett a lakosság is készült. Ezen a napon ugyanis nemcsak a falura jellemző finomságot kínálták a meghívott vendégek számára, hanem a településről elszármazottak találkozóját is megtartották. Az esemény azonban különlegesnek számított abból a szempontból is, hogy Csernely központjában átadták a Derelye Házat. Az épület teljes körű belső felújításon esett át, amelyben kialakítottak egy látványkonyhát, a másik részben pedig a bányászmúltra emlékeznek egy tárgyi emlékeket tartalmazó kiállítással.

Közös összefogás

– Több pályázatnak köszönhetően szűk negyvenmillió forintot fordíthattunk erre a munkára, büszkék vagyunk rá, hogy a belső kivitelezés elkészült. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a fejlesztéshez, valamint azoknak is, akik tárgyi eszközöket ajánlottak fel a ház számára – fogalmazott az átadóünnepségen Csorbáné Galambosi Erzsébet, a Cser­nelyi Derelyések Egyesületének vezetője. – Hosszú utat jártunk be, de természetesen folyamatosan tervezzük a jövőt, mert meggyőződésünk, hogy Csernelyt a hagyományos, krumplitöltelékes túrós derelyével országszerte meg lehet ismertetni.

Ezt a munkát egyébként a hegyháti faluban élők bő egy évtizede fáradhatatlanul végzik. Ennek fontos eleme a csernelyi fesztivál, amelyet 2013-ban rendeztek meg először, azóta július utolsó szombatján minden évben összegyűlnek. Emellett azonban számos eseményre ellátogatnak a derelyések, ami ugyancsak sokat hozzátesz a népszerűsítéshez.

Új szintre léptek

– Óriási köszönettel tartozunk a csernelyieknek, akik megyeszerte rengeteg rendezvényre látogatnak el, ahol megismertetik a derelyét, és ezzel népszerűsítik a Hegyhát értékeit – tette hozzá az eseményen Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke. – A hagyományőrzést az egyesület eddig is magas fokon művelte, mostantól viszont sikerült egy új szintre lépni. A Derelye Ház ugyanis a falura jellemző étel mellett egy kicsit a falu történelmét is bemutatja a látogatóknak.

A szakadó eső ellenére a szabadtéri látványkonyhában ezúttal is készült a derelye. A munkafolyamatban sokan vettek részt, a vendégek pedig természetesen nem hagyták ki az alkalmat, ahogy kész volt, azonnal megkóstolták a finomságot. Riz Gábor országgyűlési képviselő szerint a falu minden szempontból büszke lehet erre a hagyományra, a múltjára, a jelenére és remélhetőleg a jövőjére is.

Jobb megközelíthetőség

A derelyések munkája példaértékű, amit folytatni kell

- Riz Gábor

– Jó úton járunk, ezt gondolhatjuk átvitt és a szó szoros értelmében is. Túl vagyunk egy útfelújításon, amely Ózdtól Szilvásváradig tart, és nagyon fontos volt a cser­nelyiek számára is – jelen­tette ki Riz Gábor. – A környék legnagyobb városát és a turisztikailag is fontos te­lepülést most már jó minőségű aszfalton közelíthetjük meg. A derelyések munkája példaértékű, amit folytatni kell, hiszen az elmúlt bő egy évtized is mutatja, hogy milyen értéket teremtettek. Az is fontos, hogy közös erővel megőrizzük a múlt kincseit. A falu esetében itt a Sturmann-kastélyra gondolok, amely reményeink szerint a jövőben lesz még ékköve Csernelynek.

Csorbáné Galambosi Erzsébet azt is kiemelte: bízik benne, hogy belátható időn belül a múzeumként és látványkonyhaként szolgáló ingatlant külsőleg is új köntösbe tudják majd varázsolni.