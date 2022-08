Nagyságrendileg húsz millió forintot fordítottak Bánhorvátiban az Ifjúság út felújítására. A kivitelező befejezte a munkát, így ünnepélyes keretek között felavathatták pénteken a teljes szélességben újraaszfaltozott részt. A falu életben lényeges volt ez, hiszen itt található az óvoda és egyre több fiatal család gondolja úgy, hogy letelepedésre érdemes utca. Ennek megfelelően jelenleg nincs is üres ingatlan, sőt kis gyermekes családok is építkeznek ezen a részen.

Fontos szakasz

– A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton tizenhét millió forintot nyertünk a feladatok elvégzésére, amit az önkormányzat hárommilliós önerővel kiegészített - árulta el az avató ünnepséget követően Deák-Szinyéri József, Bánhorváti polgármestere. – Ez az út korábban is aszfaltos volt, de a szennyvízberuházás során felvágták, majd a helyreállítás után érezhetően megsüllyedt. Rossz állapotba került, ezért nagyon örülünk, hogy most megvalósult ez az aszfaltozás. Ezúttal nyolcszáz méteres szakaszból beszélhetünk, amely teljes szélességben új aszfaltot kapott. Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője nagyon sokat segített abban, hogy ismét egy ilyen jeles eseményre jöhettünk össze.

Bánhorvátiban a 2022-es esztendőben már ez volt az ötödik átadó ünnepség. Kétszer új útnak örülhettek a faluban, felavatták a szociális szolgáltató központot és műfüves futballpálya is létesült a településen. Deák-Szinyéri József elárulta, a Magyar Falu Programnak köszönhetően még idén a ravatalozó rekonstrukcióját is elvégzik.