A tóból lett kert A Diósgyőri vár melletti területen, amelyet ma Tündérkertként ismer a város, egykor egy langyos vízű tó terült el egészen az 1940-es évekig. A Telepy Károly által többször is megörökített névtelen tóról - amelyre csak halastóként, vagy mint a Malom tavaként utaltak - 1952-ben már feltöltött területként beszéltek. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban fellelhető iratokból sajnos nem derül ki a lecsapolásának pontos ideje, viszont azt megtudhatjuk, hogy miért kellett megszűnnie a több száz éven keresztül létező halastónak – tájékoztatott Bodovics Éva, a levéltár munkatársa. A Magyar Állami Vas- és Acélművek (MÁVAG) 1942-ben azzal kereste meg a terület tulajdonosát, a Magyar Királyi Erdőkincstárt, hogy méréseket végezhessen vízellátása bővítéséhez. Az Erdőkincstár Diósgyőr községhez irányította a MÁVAG-ot, mivel a területre a település már korábban benyújtotta az igényét, hogy ott parkot és fürdőt alakíthasson ki. Diósgyőr község végül engedélyt adott a vízhozammérések elvégzésére. A vár körül több forrás is található – például a Szent György-, Boldogasszony-, Tapolca- és várárki forrás -, de a tavat alapvetően az úgynevezett Tavi-források táplálták. A méréskor a forrásokat a tó többi részétől elkülönítették, majd két héten át éjjel-nappal szivattyúzták. A forráscsoport teljesítménye mintegy másfélszerese volt a vasgyár ivóvíz szükségletének, ezért elhatározták a források foglalását. A munkálatok 1944 szeptemberéig folytak, amikor a vasgyár azzal kereste fel a községi elöljáróságot, hogy vízművet kíván létesíteni a vár melletti tóban, s ennek elhelyezésére és annak védőterületéül megszerezni óhajtja a tó és a tókert területeinek egy részét. A vasgyár által tervezett vízmű és fővezeték azonban részben ellentétben állt a község szabályozási tervével, amely oda népfürdőt és parkot képzelt el. A vízműlétesítés engedélyeztetésre azonban a 2. világháború miatt nem került sor. Mindenesetre a vízmű – engedéllyel vagy anélkül – 1945-46-ban Papp Istvánnak, a budapesti vízművek főtanácsosának tervei alapján elkészült. Ekkor a tó északi sarkán torkolló, a Tapolca- és a várárki forrás vizét vezető vízárkot elzárták, két levezető árokkal a tavat lecsapolták. A források környékén a tó iszapját eltávolították, s a két legnagyobb forrást egy-egy 3 méter átmérőjű vasbetonaknával foglalták. A forrásfoglalás közvetlen környékét 3 méter vastagságban a Tapolca-forrás közelében talált vörös agyaggal töltötték fel. Az üggyel kapcsolatban a következő, s egyben utolsó levéltári irat a MÁVAG és Miskolc, illetve a kisajátítani kívánt területen élők közötti egyezkedést rögzíti 1948-ban, hiszen ekkor már Diósgyőr nem önálló település, hanem Miskolc része. A város kérte, hogy a forrásoktól a vasgyárba vezető csővezeték mentén a MÁVAG létesítsen közkutakat, illetve, hogy a fel nem használt vizet a gyár engedje át a városnak. Az előbbi kérésbe – technikai akadályokra hivatkozva – a vasgyár nem volt hajlandó belemenni, a felesleges vizet pedig csak tűzoltási és locsolási célokra volt hajlandó átengedni. Érdemes megemlíteni, hogy az irat tartalmazza a Földtani Intézet véleményét is a vízbázis védelmével kapcsolatban – tudtuk meg Bodovics Évától. Azt írják, hogy „A forrás foglalástól keletre eső tó medencét annak teljes szemétmentes anyaggal való feltöltését rendezni kell, a vízlevezető árkokat ki kell tisztogatni és gondoskodni kell a jövőbeni tisztánmaradásukról.” Ez azt sejteti, hogy bár a tó lecsapolása már korábban megtörténhetett, de annak medencéjét még nem töltötték fel az irat keletkezésének idejéig, vagyis 1948 novemberéig. Erre valamikor 1948 novembere és 1952 között kerülhetett sor.