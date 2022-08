A Tokaj-Hegyalja Egyetem pedagógusképzési, borászati és gazdasági területen hirdet a 2022/2023-as tanulmányi évre szakirányú továbbképzéseket.

Pedagógusképzési területen Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga és gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsga letételére, illetve Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus képesítés megszerzésére van lehetőség. Az első kettő 4 félév, míg a harmadik szakirány 2 félév alatt teljesíthető.

A Közoktatási vezető és pedagógus -szakvizsga szakirányú továbbképzést az intézmény távoktatásos formában hirdeti meg. Ez azt jelenti, hogy a képzésben való részvétel a félévenként 3-4 pénteki vagy szombati napot igénylő kontaktórák mellett nagy mértékben épül otthoni felkészülésre. Ezt a folyamatot az oktatók egyéni és csoportos konzultációk formájában koordinálják.

A Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésükön a mentori munkára való tudatos felkészítés zajlik, melynek eredményeként a mentor a még felsőoktatási tanulmányaikat végző pedagógus jelöltek közoktatási intézményekben történő egyéni gyakorlatát szervezi, illetve a már végzett, pályakezdő pedagógusok szakmai beilleszkedését segíti a tantestületbe. A képzés levelező munkarendben zajlik.

Család-és gyermekvédelem szakos pedagógus képzés során olyan szakemberek képzésére kerül sor, akik korszerű ismereteiknek köszönhetően nevelési és oktatási intézményekben, szülők és gyermekek körében képesek akár önállóan is ellátni családdal, családi éltre neveléssel, ifjúság- és gyermekvédelemmel kapcsolatos nevelési, oktatási, preventív és korrekciós feladatokat. A képzés levelező munkarendben folyik.

Borászati képzések

Borászati területen a Tokaj-Hegyalja Egyetem idén borászati szakirányú továbbképzéseket hirdetett meg. A Borturisztikai szakember, sommelier képzés során olyan gasztronómiai szakembereket képzünk, akik képesek önállóan étel- és italsorokat összeállítani, tudományos alapokból kiindulva borokat elemezni, bemutatni s akár ételkritikusként is megállja a helyét. A képzés változatos Tokaj-hegyaljai helyszíneken zajlik.

Gazdasági területen idén először hirdette meg Borüzleti menedzser szakirányú továbbképzési szakját /Wine Business Manager postgraduate specialization programme/ a THE berkein belül a Tokaj Wine Business Institute. E szakirányú továbbképzés nyelve angol, ide kizárólag olyan érdeklődők jelentkezését várjuk, akik legalább középfokon beszélnek angolul.

Valamennyi szakirányú továbbképzéssel kapcsolatos részlet – mint az oktatott tárgyak listája vagy a jelentkezés feltételei – az alábbi linken található meg: https://unithe.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/ (a bal oldali pici háromszögekre kattintva jelennek meg a részletek).

Külön öröm, hogy a szakirányú továbbképzések hallgatóinak is lehetősége lesz külföldi tanulásra!

Sárospatakon, a Zemplén szívében, ezen a csodálatos világörökségi helyszínen évszázadokra visszanyúló hagyománya van a pedagógusképzésnek éppúgy, mint a borkészítésnek. A város iskoláiban, óvodáiban a hallgatóknak lehetőségük van – a comeniusi hagyományok mellett – a modern pedagógiai módszerek elsajátítására is. A Tokaji borvidék meghatározó településeként a szőlészet-borászat is közel áll az itt élőkhöz – a legenda szerint itt született meg s került elsőként Lorántffy Zsuzsanna asztalára az aszú. Számos pincészetben lehet elsőkézből megtanulni a borkészítés fortélyait, a hangulatos borospincék mélyén pedig a borkóstolás művészetébe is belekóstolhatnak jövendő hallgatóink.

Ha e képzési területek valamelyikén szeretné elmélyíteni tudását, szeretettel várjuk szakirányú továbbképzésinken a THE-n, Sárospatakon!