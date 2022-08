Visszaköszönnek az abaúji térség keresztény, történelmi gyökerei is az autópálya-pihenők elnevezésben, így Aba Sámuel és Szent Erzsébet is névadója lett az autós vándorok pihenőjéül szolgáló kitérőknek.

Közvetlen összeköttetés

Az M30-as autópálya a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) és a Via Carpathia, vagyis a Kelet-európai gyorsforgalmi folyosónak is része. A Miskolc és Tornyosnémeti közötti 56,8 kilométeres szakasz átadásával megvalósult a közvetlen autópálya-összeköttetés Miskolc és Kassa között. Az abaújiak azonban nemcsak gyorsabb eljutással és biztonságosabb közlekedési feltételekkel gazdagodtak, ugyanis történelmünk nagy alakjai lettek a térség autópálya-pihenőinek névadói.

Árpád-házi szent

Még az autópálya átadása előtt, 2021-ben tett javaslatot az abaúji térség országgyűlési képviselője a pihenőhelyek elnevezésére.

– Fontosnak tartottam, hogy az elnevezések tükrözzék a térség sajátosságait és történelmi gyökereit – nyilatkozta dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő. – A Hidasnémeti-Tornyosnémeti közötti szakaszon, a tervekben korábban még „Alsómezei pihenőhelyként” említett hely ma már Szent Erzsébetről van elnevezve. A névválasztást azért is tartom indokoltnak, mert Szent Erzsébet rendszeresen utazott Kassa és Sárospatak között ezen a területen. Ezt a helytörténet és a szájhagyomány is így tartja számon. Települések, templomok és utcák őrzik a nevét. Az „alsómezei” elnevezést, mint földrajzi területmegnevezést nem is ismerik még a helyiek sem – foglalta össze.

Aba-nemzetség

A Méra-Szalaszend-Novajidrány közötti pihenőhely a korábbi tervek szerint „orkhegyi” lett volna.

– Itt azt javasoltam, hogy legyen a névadó Aba Sámuel. A névválasztás a történelmi abaúji térség névadójáról történelmi szempontból is teljesen indokolt és talán elvárható is. Mivel Encs és környéke számos szoborral, parkkal, utcanevekkel őrzi Aba Sámuel emlékét, ezért teljesen életszerű, hogy az autópálya mellett elhaladók is találkozzanak ezzel az elnevezéssel – emelte ki dr. Hörcsik Richárd. – Az illetékesek elfogadták javaslataimat, amire mint országgyűlési képviselő, és mint abaúji lokálpatrióta is nagyon büszke vagyok – tette hozzá.