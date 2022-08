Újabb segélyszállítmányt indított augusztus 11-én, reggel a miskolci Ógyár térről Kárpátaljára a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Szervezete.

A csütörtök reggeli a 29. kamion – 23 millió forint értékű 17 tonnányi rakománnyal –, amit ilyen céllal küldött át a határon a szervezet. Ezúttal főként tartós élelmiszereket és fertőtlenítőszereket, valamint raktározási eszközöket, munkaruhákat és saját készítésű pólókat vittek Ungvárra a rászoruló családoknak és belső menekülteknek. Ezt a Vöröskereszt helyi szervezete juttatta el a megfelelő helyszínekre.

Céges felajánlásokból

- A háború kitörésre óta folyamatosan indítunk adományokat Kárpátaljára, amelyek általában cégek felajánlásai a helyiek szükségleteinek megfelelően. Most vásárolt eszközök is vannak a rakományban. A beszerzés Magyarországon sem egyszerű, főként azokból a cikkekből, amelyek hatósági áras termékek. Szerencsére most ezeket is sikerült beszerezni – mondta Grubert Roland a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Szervezetének igazgatója. - A Nemzetközi Vöröskeresztnek fontos szabálya, hogy a szervezeten belül segítjük egymást. Hosszú évek óta nagyon szoros, az interneten keresztül napi kapcsolatban állunk a Kárpátaljai Vöröskereszt Szervezetével. Ezek az adományok most Kárpátaljára, Ungvárra és Csapra kerülnek majd. A Vöröskereszt ottani raktáraiban helyezzük el a szállítmányt és a kiosztást már a helyi szakemberek végzik.

Az emberek hangulatán érződik, hogy az egész országban háború van.

- Kárpátalján nagyon sok, több százezer belső menekült tartózkodik, akik Kelet-Ukrajnából és a leginkább háború sújtotta övezetből érkeztek. A megye lakossága a menekültek miatt közel másfélszeresére nőtt, ami elsősorban a nagyvárosokban csapódik le. Bár harci cselekmények egyelőre nincsenek a régióban, de az elmúlt hetekben néhányszor már légiriadót rendeltek el. A megye településein elszállásolt családokat és befogadó helyeket – sportcsarnokoknál, iskoláknál, magánházaknál, panziókban - támogatja a Vöröskereszt. Nagyon fontos, hogy olyan adományok érkezzenek ide, amelyek igazi segítséget jelentenek. A lakosság leginkább pénzadománnyal tudja támogatni a nemes ügyet. A határátlépésnél és a vámolásnál a lakossági tárgyi adományokat nem igazán tudjuk kezelni. Utóbbiakat a Vöröskereszt által koordinált, Miskolcon elszállásolt közel 300 embernek juttatjuk el – emelte ki Grubert Roland.