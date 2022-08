– Az elmúlt időszak nem várt körülményeihez képest talán szerencse vagy „csoda”, de sikerült a Magyar Falu Programban a Faluházak felújítása – 2020 alprogram keretében támogatott, Faluház felújítása Kékeden című projekt megvalósítása épületgépészeti kivitelezési munkáinak szerződés szerinti elvégzése. Július utolsó munkanapján a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Tervezzük, de egyelőre egyeztetés folyik a hivatalos átadás-átvétel időpontjáról – mondta el a legfrissebb történéseket Maczega Márton, Kéked polgármestere.

Bőséges kínálat

– Az idei nyár is bővelkedik kulturális eseményekben. Kéked önkormányzatának egyik fontos célkitűzése a közös értékek megtartása, a hagyományok ápolása, megőrzése, és ennek érdekében nagy hangsúlyt fektet a közművelődés biztosítására, a kulturális élet szervezésére, a helyi közösségi élet fejlesztésére – fejtette ki a polgármester, aki hozzátette: – Programjaink között a Rocksuli tábort 2022. július utolsó hetében, tizenötödik alkalommal rendeztük, amelyre a fiatalok az ország különböző pontjairól gyűltek össze. A zenei foglalkozásokhoz önkormányzatunk biztosította a helyszínt a közösségi színtér nagytermében. Az egyhetes tábor végén a kékedi hagyományőrző rock ’n’ roll focibajnokság és az azt követő Rocksuli rockzenei koncert szórakoztatta a résztvevőket.

– Kézműves-foglalkozások és kirándulások is színesítették a nyári szünetet a gyerekeknek – folytatta a település vezetője. – Júniusban a hivatalban használt infokommunikációs eszközöket mutattuk be, és ki is próbálhatták őket. A kézműves-foglalkozást nagyon élvezték, ügyesen oldották meg a betűkirakó feladatot, majd elkészítette mindenki a saját kis alkotását: virágcsokorképet. Júliusban két program volt a gyerekeknek, az egyik helyismereti kirándulás keretén belül Gönc városát látogattuk meg. Először a múzeumot néztük meg, itt állították ki a Bibliát, melyet a reformáció idején fordított le Károlyi Gáspár. A múzeumban az interaktív feladatok megoldása tetszett a gyerekeknek a legjobban. A múzeum mellett megtekintettük a református templomot és a kertjében Károlyi Gáspár szobrát. A következő leghíresebb látnivaló a tájépületként működő, 1600-as években épült Huszita-ház. A gönci házban a XIX. századi mezővárosi életmód mindennapjainak kellékeit tekintettük meg, a pincében pedig a híres-neves gönci hordót, amely mértékegységgé is vált a borászatban. A másik program a kézműves-foglalkozás, aminek örültek és élvezték, ügyesen oldották meg a feladatokat, elkészítette mindenki a saját alkotását, lepkét, amelyet papírtányérokból vágtak ki és díszítettek, és virágot, melynek szála szívószál, a virághoz muffinformát használva készítették el a színesebbnél színesebb szirmokat – sorolta a polgármester. – Augusztus elején ellátogattunk helyismereti kirándulás keretén belül Vizsolyba, ahol elsőként a mézmúzeumot tekintettük meg, majd a vizsolyibiblia-emlékhelyet, ezt követően a templomot néztük meg. A kiránduláson részt vevők érdeklődőek és aktívak voltak, jó hangulatban töltötték el az idejüket a programokon. Most hétvégén pedig meghívást kaptunk Telkibányára, ahol a falunapi program keretén belül részt vettünk a főzőversenyen. Szeptemberben gyermekek részére szervezünk egy kirándulást a Nyíregyházi Állatparkba, ahol a harminchektáros területen világrészek fogadják a látogatókat, hogy végigjárhassák a Földet, megfigyelhessék, miként élnek a világ különböző vidékein az állatok – ismertette a terveket a polgármester.

(A borítóképen: Nagy sikere volt a rock ’n’ roll focibajnokságnak Fotó: PH)