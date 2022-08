Idén nyáron legalább háromszor annyian érdeklődtek Miskolcon és környékén az általunk megkérdezett vállalkozásoknál arról, hogy mennyiért vállalnának kútfúrást, mint korábban.

- Hiába nő többszörösére az érdeklődők száma, a kútfúrók leterheltsége is nagyon nagy, így munkát is csak előjegyzésére vállalnak - ezt monda érdeklődésünkre az egyik kútfúrással foglalkozó cég üzletkötője.

Költségek

A kútfúrás költségei a talajszerkezetétől is függnek, a keményebb talajnál értelemszerűen drágább lesz a fúrás. Nettó 25 ezer forinttól hozzávetőleg 40 ezerig terjed a méterenkénti ár attól függően, hogy milyen talajjal van dolguk a szakembereknek. Ebben már benne van a munka- és a kiszállási díj, illetve a kútfúráshoz kapcsolódó anyagok, eszközök ára is.

Hol érdemes fúrni?

Ha vannak a környéken fúrt kutak, az már adhat támpontot arra, hogy érdemes-e kútfúrással kísérletezni. Emellett geofizikai méréseket is lehet kérni, hogy megállapítsák, milyen mélységben várható vízhozam. Sok vállalkozás dolgozik olyan adatbázisokból, amelyből több helyszín esetében is pontosítható, hogy milyen mélységben fordult elő a környéken víz. Miskolc egyik hejőcsabai részén - például a Szeretet utcában - minimum 46 méteres kutat kell ásni, hogy nagy valószínűséggel víz törjön elő. Vagyis megközelítőleg 2 millió forintba kerülne csak a kútfúrás. A legszerencsésebbek már 20 méter körüli mélységben találnak vizet.

Ha nincs víz?

Volt olyan tapasztalata is az általunk megkérdezett vállalkozónak, például Pest megyében, ahol 150 méterre lefúrt, és nem volt víz. Vagyis az ügyfélnek sokszor be kell vállalni a rizikót. Ugyanakkor meg lehet előre beszélni azt is a kútfúrókkal, hogy például kétmillió forintnyi fúrást végezzenek el, illetve ha nem találnak ilyen mélységben vizet, akkor az összeg hány százalékát kell majd kifizetni. De ez mindig egyedi. Érdemes tehát előre tisztázni az árakat, illetve csak olyan szakembert megbízni, aki szakmai tudással, tapasztalattal és gépparkkal rendelkezik, és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kötelező Építőipari rendszerében is regisztrálva van.

Engedélyek

A kútfúrás árában például nincs benne a szivattyú ára, illetve az engedélyeztetési költségek. A munkák előtt szükséges beszerezni műszaki tervdokumentációt is, amelynek szintén vannak költségei. Amennyiben nem mélyebb mint 30 méter, és magánszemély a kérelmező, akkor az önkormányzathoz kell fordulni. A mezőgazdasági öntözésre szolgáló talajvízkutak esetében a Nemzeti Földügyi Központot kell megkeresni, míg ha ivóvízvétel a cél, akkor az illetékes kormányhivatal népegészségügyi főosztályát kell felkeresni.