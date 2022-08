Nagyon elszaporodtak a veszélyes szelfik, fotók, videók az interneten, illetve elsősorban a közösségi oldalakon. Ezek veszélyeire már a rendőrség vagy például a MÁV is igyekszik felhívni a figyelmet, ugyanis több súlyos sérülés, vagy éppen haláleset történt az országban a túlzottan nagy veszélyt bevállaló videó, vagy fotókészítés közben, sajnos megyénkben is.

Nem játszótér a vasút

A MÁV például „A vasút izgalmas, de nem játszótér” szlogennel hívja fel a figyelmet arra, hogy senki ne másszon fel a vonatok tetejére, vagy lépjen a sínekre. Mint írják, fontos tudni, hogy aki egy vonat tetejére felmászik, az életét kockáztatja! A 25 kV feszültség alatt álló felsővezetéket elég csak megközelíteni ahhoz, hogy akár halálos áramütést okozzon. A felsővezetéken keresztül az energiarendszer által táplált villamos ívkisülés veszélye már 2 méteres megközelítési távolságtól fennáll, amely áramütést, súlyos vagy életveszélyes égést okoz. Az 5-6 méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket eredményezhet, vagy akár halálos következménnyel is járhat. A MÁV hálózatán 2022-ben eddig minden ilyen baleset súlyos, életveszélyes sérültje, áldozata 18 éven aluli volt!

Sajnos komoly eset történt néhány hónapja megyénkben is. Sárospatakon április 4-én egy 16 éves fiú a vasútállomáson felmászott egy tehervagon tetejére, hogy fényképet készítsen, de a felsővezetékben lévő magasfeszültség áthúzott rajta. A jelenlévő 15 éves barátja megpróbált segíteni, de ő is súlyosan megsérült. Mint Simkó Imre rendőr alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság Kommunikációs és Megelőzési Osztályának megbízott vezetője mondja, az eset külön tragédiája, hogy a második fiú is áramütést szenvedett, miután szintén felmászott, hogy megpróbáljon a társán segíti.

Élőben közvetítik a száguldást

– Jó dolog a szelfi, csak nem mindegy hogyan és hol. Főleg a fiatal korosztályra jellemző ez a fajta meggondolatlan önfotózás, de meg kell említenünk a közlekedési baleseteket is, amelyek azért következnek be, mert élőben, videón közvetítik a száguldást, vagy meggondolatlan manővereket. Ez megjelent autósoknál és motorosoknál is, akik aztán sokszor zárt csoportokban jelentetik meg a videót. Ezekből is volt már jó néhány haláleset az országban – mondja Simkó Imre.

Forrás: Shutterstock

A fiatalok körében készült nemzetközi kutatás szerint több, mint 250 ember halt már meg veszélyes helyeken fotózás, videózás közben. Itt főleg a fulladás, veszélyes állatokkal készült fotó, vonatbalesetek, a közeledő vonattal való fotózkodás van az élen. A világon sok helyen van már szelfimentes zóna és piktogramokkal jelzik, hogy veszélyes dolog ott képet készíteni. Illetve több országban is komoly megelőzési munkát végeznek, hogy figyelmeztessék a fiatalokat. Így van ez megyénkben is.

Újfajta veszélyforrás

– Az előadások során is igyekszünk a fiatalok figyelmét felhívni, bekerült az osztályfőnöki órák programjába is, illetve van a közösségi médiában is egy olyan elindított gondolat, hogy ezer lájk sem ér egy életet. Rendezvényeken is becsempésztük a tesztekbe, hogy ráirányítsuk a figyelmet, mint újfajta veszélyforrásra. Próbáljuk abba az irányba terelni a gondolkodást, hogy, ha elmegyünk kirándulni, és van egy veszélyes szikla, akkor ne az jusson az eszünkbe, hogy képet kellene készíteni rajta. Ha valakinek az a fő gondolta, hogy milyen elismerést tud bezsebelni a fotóval, akkor az bizony elég veszélyes. El is terjedt már a nemzetközi használatban a killfie szó, tehát a gyilkos szelfi kifejezés – mondja az alezredes.

Hozzátette, éves szinten nem sok esetet tapasztalnak, de nyáron megszaporodik a számuk. Mindezeknek az az oka, hogy a közösségi médiában az elismertség, a kedveltség vágya jelenik meg. Többet vállalnak be ezért, mint amit egyébként a józan ész diktálna. Mindig jobban feszegetik a határokat, olyan képeket, videókat akarnak készíteni, amit még nem készítettek el mások.