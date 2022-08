A tűzveszélyes, invazív fajokkal fertőzött, valamint a belógó, közlekedés szempontjából a beláthatóságot akadályozó területeken a kaszálás a meleg ellenére is folyamatos. A melegebb időjárás 26 fokig segíti a fű növekedését, de a jelenlegi extrém meleg és UV sugárzás a növényzetet kiégeti, a talaj kiszárad. A magasabbra hagyott fű a reggeli párát (ha van ilyen) megfogja és némi nedvességhez jut. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a magasabb növényzet jobban hűti a környezetét.

Forrás: Ádám János

Megvédik az élőhelyeket

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kérésére a Miskolci Városgazda évek óta egy természetvédelmi szempontból előnyös kaszálási módszert végez a Szinva-, Hejő-, és Pereces-patak mentén. Minden évben a patakmedrek két oldalán legalább 1,5 méter szélességben szükséges a növényzetet meghagyni augusztus végéig, ugyanis a vízfolyások medrei élőlényeknek adnak otthont.

Ezek ökológiai folyosóként is funkcionálnak, az élőlények ez alapján tájékozódnak. Fontos szerepet töltenek be a halak, hüllők és kétéltűek mozgásában, táplálkozásában egész életükben. A vízfolyások partjain a növények között megjelennek a rovarok, melyek táplálékot nyújtanak a madaraknak, továbbá búvó és táplálkozó területnek használják. A Szinva-patakon rendszeresen megjelenik -táplálkozás céljából- a fokozottan védett fekete gólya, de a vadkacsa állomány is folyamatosan nő. Mindezt figyelembe véve a természetes élőhelyek megőrzése érdekében a fűkaszálási munkálatokat a madarak költési időszaka után végzik el a patakmedrekben is.