Elsősorban a helyiek kedvenc kirándulóhelye, alkalmas arra, hogy családok töltsenek el itt vidám napokat, hétvégéket akár. Egy biztos, ha ez az árnyas fák alatt megbúvó hely csak a néhány kilométerre található Tokaj-Hegyalja területére esne, mára már egyik gyöngyszeme lehetne a történelmi borvidéknek. Nem véletlenül építettek itt az ősök föld alatti tárolóhelyeket, rajtuk apró házikókat, amelyekhez hasonlókat manapság jó áron kínálnak a vendégszállásokkal foglalkozó internetes oldalak. Anno jókora szőlőterületekkel rendelkezett a környék, mára csak nyomokban fedezhetők fel a szőlősorok, a pincefalu azonban él. Olyannyira, hogy Megyaszó önkormányzata úgy vélte, érdemes itt tartani egy olyan rendezvényt „Lőrés Napok” elnevezéssel, ami kicsúcsosodik a gasztronómiában, a kulturális programokban, egyáltalán a felhőtlen szórakozásban. A hagyományteremtő rendezvényt 2018. augusztus 20-án tartották meg, az idén szintén ezen a napon találkozott a falu lakossága itt. És hogy miért kapta a Lőrés Napok elnevezést? A kérdésre Hajdú Istvánné polgármester adta meg a választ.

– Korábban sok település lakosságának volt ragadványneve, melyeknek az apropóit az adott helyen élők szokásai adták. A tállyaiakat „manásoknak,” a monokiakat „ürgéseknek” nevezték, a ­megyaszóiakat pedig „lőréseknek,” az itt termett nem túl jó minőségű bor kapcsán. A lőre eredetileg egy olyan ital volt, amit a jó minőségű szőlők törkölyéből állítottak elő, például Tokaj-Hegyalján. A szőlő sajtolását követően vízzel öntötték fel a törkölyt, cukrot adtak hozzá, hagyták kiforrni, és így kapták meg a kellemes ízű, nem túl magas alkoholtartalmú lőrét. Nos, Megyaszón ehhez hasonló minőség termett egykoron – sorolta a ­polgármester. – A strázsabíró fontos szerepet töltött be a pincék, a szőlők őrzésében, mindig az arra legrátermettebbet választották meg, két strázsatizedes segédkezett neki, hogy ne egyedül tartson rendet a területen – emelte ki Hajdú Istvánné. – Mi ezt a hagyományt próbáljuk őrizni. Természetesen megtartottuk nemzeti ünnepünket is, emlékeztünk Szent István királyunkra, megáldottuk az új kenyeret, és a késő délutánt a szórakozásnak szenteltük a pincefaluban, amelyhez nagy segítséget adott a Megyaszói Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, továbbá a Meggymag Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Úgy látszik, a helyiek elégedettek a korábbi strázsabíró munkájával, mert most is Batta Zoltánt választották erre a posztra – fejezte be gondolatait Megyaszó polgármestere.

(A borítóképen: Hajdú Istvánné gratulált a régi-új strázsabírónak, Batta Zoltánnak | Fotó: SFL)