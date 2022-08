Ugyan nem a legelső, de a megvalósulandó álmai egyike Butta László tarcali polgármesternek, hogy teljes egészében elkészüljön az a kerékpárút, amire évek óta várnak a mézédes források földjén. Egy összeg már rendelkezésre áll, ám adódott egy kis műszaki tartalomnövekedés, ami hátráltatja a befejezést. Konkrétan a Sárga Borház környéki nyomvonal a gond, itt egy magántulajdoni visszalépés tett keresztbe annak, hogy a külterületi út a belterületibe csatlakozzon.

Terv is van bőven

A nagy álom azonban egy bentlakásos idősek otthona a településen, ami valóban a tarcali születésűeknek biztosítaná, hogy helyben töltsék öregkori napjaikat.

– Ez nagy megnyugvás lenne nemcsak nekik, de nekünk is, hiszen értünk dolgoztak aktív időszakukban – kezdte a beszélgetést Tarcal polgármestere, majd hozzátette: – Hirtelen nem tudnám megmondani, mennyi azoknak a fejlesztéseknek a száma, amelyek megvalósultak az elmúlt néhány évben, de bőven vannak még feladatok. A Bor utca és a település központjának a felújítására egymilliárd forintot nyertünk, a beruházást három ütemre bontottuk. Van egy nem engedélyköteles része, ami útfelújításokat, járdaépítéseket tartalmaz, nagy részük elkészült. Második körbe tartoznak az út- és vízjogi engedélyekhez kötöttek, itt azokról az utcákról van szó, ahol parkolókat is kialakítunk, lefedjük az árkokat, a múzeum mögöttivel együtt cirka ötvenöt parkolóról van szó. A harmadik a legnehezebb, ugyanis itt, a felújítandó területen, amit Bor utcának fogunk nevezni, megszűnnek a légvezetékek, földkábelek kerülnek lefektetésre. Ebben az esetben a villamosáram-, a telefonos szolgáltatóktól is engedély kell, nem beszélve az ott lakó tulajdonosokról, vagy akik oda vannak bejelentkezve. Nagyon remélem, hogy a következő év tavaszán elkezdhetjük a harmadik ütemet – mondta Butta László.

Azt is megtudtuk a település vezetőjétől, hogy a művelődési ház is megújul mintegy ötszázhatvan millióból, folyamatban van egy huszonkét fő befogadására alkalmas apartmanház kialakítása.

Tarcal turisztikájának fellendülésében komoly szerepe van az Áldó Krisztus-szobor felépítésének. A monumentális alkotás tömegeket vonz, elkészültekor senki nem gondolta, hogy olyan sikere lesz, mint amilyen lett.

(A borítóképen: Dr. Kovács Zoltán jegyző és Butta László szemléje a már elkészült kerékpárúton | Fotó: SFL)