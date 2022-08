Napról-napra egyre több bejegyzés jelenik meg az egyik közösségi média oldalon, miszerint sokszor sok helyen csőtörést tapasztalnak a a posztolók. A bejegyzésekhez képeket és videókat is csatolnak, amelyben rendszerint az illetékes Víziközmű szolgáltatót, a Mivíz Kft.-t kérik számon, hogy a bejelentések után miért nem történik semmi javulás. Korábban beszámoltunk arról, hogy Miskolc ivóvízhálózata elöregedett, és teljes rekonstrukcióra lenne szüksége az egyre gyakrabban előforduló csőtörések miatt, az átlagosnál gyakrabban találkozhatnak a közlekedők forgalomterelésekkel, kiásott vagy éppen félbehagyott javítási munkákkal.

Napi téma lett a csőtörés

Az egyik posztoló például azt veti fel a szolgáltatónak, hogy; „Miközben a rádióban arra kérik az embereket, hogy spóroljanak az ivóvízzel, a Fülep József utcában napok óta folyik ez a kincs”. Szerkesztőségünkhöz is több megkeresés érkezett a vízügyi problémával kapcsolatban. Szabó László Középszer utcai lakos levélben fordult végső elkeseredésében portálunkhoz, amelyben azt írtja, hogy több hete nem történt előrelépés a bejelentett hibájával kapcsolatban. „Augusztus 1-én jeleztem a Mivíz Kft. ügyeletének a problémát, ahol megköszönték a bejelentésem és azt mondták, elhárítják a hibát” – mondta el a Borsod Online-nak Szabó László, aki azt is elmondta, hogy a középszer utcai vízfolyást már korábban is észlelte, de nem gondolta, hogy ilyen súlyos a baj.

„A víz már közvetlenül az út szegélynél folyik bele az esővíz elvezető csatornába” – hangsúlyozta az avasi lakos, aki arra is kitért, hogy hetek óta nem történt érdemi lépés az ügyben ezért, szerette volna újra felhívni az ügyfélszolgálaton, mint mondta; „Sajnos nem kapcsoltak ügyintézőt, 5-6 perc vonaltartás után sem”.

Nem ez az első eset, amikor olyan panaszossal találkozunk, aki arról számol be portálunknak, hogy nem kapcsolnak ügyintézőt, vagy ha igen, akkor nagyon nehézkes és körülményes a probléma bejelentése.

Az autósokat is zavarja

Egyre több olyan esettel is találkozunk a városban, ahol ugyan a helyreállítást elkezdték, de az útszakasz továbbra is a forgalomtól elzárva maradt, így kerülgetni kell az akadályokat. Februárban Viszokai János, a Mivíz Kft. műszaki igazgatója azzal magyarázta a hosszadalmasabb burkolat helyreállítást, hogy hidegebb időben meg kell várni a betonnak a kötési idejét.

Van, ahol a hibát már kijavították, viszont az aszfaltozás nem készült el, pedig ennek nyáron nincs akadálya

Fotós: Ádám János

Kérdések, válaszok nélkül

Természetesen kíváncsiak lettünk volna arra, hogy mi indokolja az elhúzódó javítási munkálatokat (számos esetben több hét - a. szerk) ezért, már múlt héten elküldtük kérdéseinket a szolgáltatóhoz, illetve arra is, hogy eltudják-e látni biztonságosan Miskolc ivóvíz ellátását a cég szakemberei, de nem tartották fontosnak, hogy válaszoljak a boon.hu megkeresésére. Mivel a rengeteg poszt, videó és képanyag tanúsága szerint rengeteg mennyiségű ivóvíz folyhat el a városban, így közérdekű adatigénylást nyújtottunk be, hogy mennyi lehet a hálózati ivóvízveszteség a városban.