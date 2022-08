A horgászat nagyon tetszik a gyerekeknek, többen a csapatból most fogtak először botot a kezükbe, de vannak, akik rendszeresen járnak szabad vizek mellé – mondta Kerek Magor, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének önkéntes koordinátora. Hozzátette: ő az, aki segít a csalit feltenni, a horogra akadt halat pedig levenni. Ebben a tóban ponty, csuka, süllő, illetve harcsa is fellelhető, de a gyerekek most csak apró halakat fognak, melyeket a horgászat végén visszaengednek majd.

A családjával rendszeresen horgászik Ukrajnában és hasonló tavakhoz mennek, egyébként pedig nagyon „menő” ez a környezet - mondta Sztarikov Nazar. A fiú azt is elmesélte, hogy már itt is volt sikerélmény, mert két kicsi halat is kifogott, de ennél sokkal többet szokott. A legutóbbi ukrajnai horgászaton legalább harminc darab 15-20 centiméteres hal került a horgára.