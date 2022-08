E hónaptól más szabályok vonatkoznak az autósiskolákra, át kell térniük minden tanuló esetében a digitális vezetési kartonra (dvk) és változtak a jogosítványszerzés szabályai is. Az autósiskolák számára egy év múlva lehetőség nyílik például arra, hogy valós gépjárművek mellett szimulátorokon oktassanak. Ezek előnye, hogy kevesebbe kerül a fenntartásuk és a legbonyolultabb forgalmi szituációkat is begyakoroltatják. Ugyanakkor beszerzésük több millió forintba kerül.

Utánajártunk, hogy megyénkben hogyan látják az autósiskolák a változásokat. Továbbá mennyiben lehetséges az új technikai vívmányok, például az elektromos autók bevonása az oktatásba.

Különbözeti vizsgát kell tenni

- Elektromos, vagy hybrid autóval egyelőre még nem tudunk oktatni, mivel nem rendelkezünk ilyen gépjárművel. Bár annyiból előnyös lenne, hogy a plusz üzemanyagköltséget meg tudnánk vele spórolni. Ugyanis a gépkocsioktatók egy része vállalkozóként már csak piaci áron juthat hozzá a benzinhez – mondta Tóth Tibor, a Tóth Autósiskola vezetője, amely miskolci és budapesti központtal működik. - Viszont az elektromos autók ára olyan magas, 17-18 millió forint, hogy azon egy komoly prémiumautót lehetne venni. Nagyon nagy kockázat ezeket oktatásba beállítani, mert nem biztos, hogy visszahozzák az árukat. Másrészt létezik, egy olyan rendelet, amely meghatározza, hogy milyen felszereltségű gépjárművel szabad oktatni. A nagyon okos autókat, amelyekben hátsó radar és első ütközési érzékelők vannak, egyszerűen nem használhatjuk. Ezekkel nem lehet vizsgázni sem. Elektromos autóval elvileg lehetne, de mindenképpen korlátozás kerül a jogosítványba, úgy, ahogy az automata váltós gépkocsival történő oktatásnál. Aki ezt követően mégis kézi váltós autót szeretne vezetni, annak különbözeti vizsgát kell tennie. Tehát most még ebben a tekintetben nem tudjuk követi a technika vívmányait. A jelenlegi rendeletmódosítás értelmében ugyanakkor digitálisan ellenőrzik majd az órákat. Az oktatóknak minden egyes tanóránál be- és kijelentkezési kötelezettsége lesz, így folyamatosan nyomon követhetővé és ellenőrizhetővé válik, hogy éppen hol járnak. Mindez rendkívüli módon megnehezíti majd a mindennapjainkat, mivel néhány régi vágású, idősebb kollégának még a számítógép- és az okostelefon-használat is nehézséget jelent.

Nem éri meg a szimulátor

A szimulátorok magas beszerzési költsége miatt egyelőre a kisebb autósiskoláknak nem gazdaságos ezeken oktatni.

- A digitális adminisztrációra most még csak a felkészítés indult el az autósiskoláknál, úgyhogy ennek tényleges megvalósulását később fogjuk látni. Másrészt újabb lehetőség, hogy a gyakorlati órák egy részét akkreditált szimulátorokon is lehet majd teljesíteni – tudatta Bíró Attila, a mezőkövesdi Bíró Autósiskola vezetője. - Még nem tudjuk pontosan, hogy ez mit jelent és a szimulátorok milyen árban lesznek. Vannak kétségeim azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire fog elterjedni a megyében, szerintem inkább esetleg csak nagyobb iskoláknál. Már korábban is volt rá példa, hogy e-learningen keresztül alkalmaztak szimulátort, ami öt-hat évvel ezelőtt került 10 millió forintba. A másik hátránya az, hogy ezeknek az óráknak az elszámolása bonyolult. Településünkön egyelőre nagyon ritka, hogy valaki automata váltós gépjárművön szeretne tanulni, így másféle új típusú autókban még egyáltalán nem gondolkodunk.

A tanulók régimódiak

A megyeszékhelyen kívüli városokban egyelőre nincs rá nagy igény, hogy speciális autókon gyakoroljanak a tanulók.

- Még mi is ismerkedünk csak az újdonságokkal. A digitális oktatásra való átállás nem egyik percről a másikra fog történni – jelentette ki Andrássy László, a sátoraljaújhelyi Andrássy Autó-Motoros Iskola vezetője. – Egyébként nem gondolom, hogy a szimulátorok bevezetésével bárki hamarabb megtanulna vezetni. A megszabott kötelező 30 gyakorlati óra így is, úgy is nagyon kevés. Legalább 50 órát kell, ahhoz venni, hogy valaki sikeres vizsgát tehessen és megszerezhesse a jogosítványt. A jelentkezők körében jelenleg nincs kereslet rá, hogy elektromos, illetve hybrid autókkal gyakoroljanak. A gyengébb képességű tanulókat igyekszünk rábeszélni az automata váltós gépkocsikra, de sokszor még erre sem mutatnak hajlandóságot. Ennek az az oka, hogy ez bekerül a jogosítványba és utána nem ülhet át kézi váltós járműbe a sofőr.

- Nem jelentős az érdeklődés az elektromos és hybrid autók iránt, ezért mi is inkább a hagyományos gépjárműveknél maradunk – számolt be Kőrössy Zsoltné, a tiszaújvárosi Kőrössy Zsolt Autósiskola gépjárműoktatója. - Bár mi azt gondoljuk, hogy egyre több embernek szüksége lenne rá, hogy például automata váltós gépkocsin tanuljon meg vezetni. Különösen idős korban már nehezebb elsajátítani a váltáshoz szükséges manuális képességeket. Viszont a tanulók ragaszkodnak a kézi váltós oktatóautókhoz. Az újonnan bevezetett digitális kötelezettségeket pedig még mi sem látjuk át rendesen. Annyit tudunk, hogy elméletileg két órával a vezetés előtt le kell majd jelentenünk, hogy a tanuló honnan indul, hová érkezik és körülbelül mennyit fog vezetni. Azt azonban még nem látjuk, hogy például az éjszakai vezetéseket nyári időintervallumban, hogyan fogjuk kivitelezni, amikor a kistelepüléseken élő tanulóknak még haza is kell jutnia valahogy.