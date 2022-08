Sokan nem tudtak várni arra, hogy hivatalosan is birtokba vehessék Lillafüred régi-új kilátóját, a Zsófiát. A már járható útvonalon egyedül, vagy párban felkapaszkodtak a hegyoldalra, hogy közelről is megcsodálhassák a völgyből már régóta jól látható építményt.

Érdemes is felmenni, hiszen a látvány egyedülálló. Romantikázásra is igazán megfelelő a festői környék, amelynek csodáját már József Attila is megénekelte az Ódában.

Érdemes azonban megvárni azt a néhány napot, ami még hátra van a Zsófia-kilátó kilátó hivatalos átadásáig, amíg az építők elvégzik a szükséges utolsó simításokat. A hivatalos átadás időpontja azonban már nagyon közel van, de még nem ismert.