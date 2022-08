Utána Zsaya, Herczku Zsuzsa és a Banda, valamint Rácz Gergő ad és adott koncertet (ez még cikkünk megjelenésekor is tart - a szerk.) egészen éjszakába nyúlóan. A Városház téren kora délutántól estig gyermekprogramokkal készültek a szervezők. Az Erzsébet téren szintén este 6 órától ünnepi GasztroPlaccon lakhattak jól az ünneplők, a program vasárnap termelői nappal folytatódik.

A szabadságharcoknak vége

"Számomra augusztus 20., államalapító Szent István királyunk ünnepe, az új kenyér ünnepe a legkedvesebb. Hálásak lehetünk forradalmárainknak. Biztosan más lenne Magyarország nélkülük, viszont a szabadságharcok elbuktak" - mondta ünnepi beszédében Veres Pál, Miskolc polgármestere. "Szent István bölcs döntései, hagyatéka nélkül lehet, hogy ma nem létezne Magyarország, és a magyar nyelv sem. Számos nehézséggel kellett szembenéznünk, de mégis ezer év után is él nemzet e hazán."

A szűkölködés idejét éljük

Ezt követően a polgármester egy bibliai példával hozta párhuzamba a város nehéz anyagi helyzetét.

"Pál apostol mondta, hogy tudok szűkölködni és tudok bővölködni, egészen be vagyok avatva mindenbe, a szűkölködésbe és a bővölködésbe egyaránt. Mi most a szűkölködés idejét éljük. A koronavírus járvány komoly gazdasági terhet jelentett, és a város nem kapott segítő kezet, amikor szüksége lett volna rá. Az életünk ma szabadabb, de a helyzetünk nem lett jobb. Az ígéretek, továbbra is ígéretek maradtak és csak magunkra számíthatunk."

Veres Pál polgármester

Fotós: Vajda János

Az örökséget meg kell őrizni

Veres Pál türelmet és az értékek megóvását kérte a város lakóitól.

"Mi miskolciak tudjuk, hogy mit akarunk: egy szabad, zöldebb, dinamikusan fejlődő Miskolcot. Adjunk hálát, hogy vannak erdőink, hűs vizeink és friss levegőnk. Viszont a koronavírus után kitört a háború, és a határ túloldalán rengetegen váltak földönfutóvá. Miskolc saját nehézségei ellenére is segített a rászorulóknak. Miskolc magának vallja Szent István intelmeit, és mindig is befogadó volt. Ezeket az értékeket adjuk tovább gyermekeinknek, unokáinknak! Azt gondoltuk, hogy a világjárvány után be tudjuk pótolni a hiányokat, de akkor jött az infláció. Mi miskolciak türelmesek, erősek és összetartóak vagyunk, és ezt is ki fogjuk bírni. Egymást segítve talpon maradunk. Adjunk hálát, hogy vannak munkahelyek Miskolcon, és mi azon dolgozunk, hogy több és jobb munka legyen. Az örökség iránti hála nem elég, azt meg kell őrizni. Meg kell védenünk természeti értékeinket, de csodákat ne várjanak tőlünk, hanem türelemmel hagyják, hogy tegyük a dolgunkat! Mi takarékosan élünk, és igyekszünk a legtöbbet tenni a városért. Ma is csak magunkra számíthatunk, arra az erős és harcedzett közösségre, ami a mi Miskolcunk. Ez a város mi vagyunk, mi mindannyian. Ezt üzeni Szent István öröksége és az új kenyér, ami az élet."

