Alig pár hét, és itt a tanévkezdés, ezt pedig a legnagyobb hazai áruházláncok is tudják, úgyhogy a boltok más megteltek iskolatáskákkal, füzetekkel, ceruzákkal és minden egyéb kiegészítővel, amelyek szükségesek az iskolakezdéshez. Ezzel párhuzamosan élesednek a boltok tanévkezdős katalógusai is, amiből már azok a családok is szemezgethetnek, akik később vágnak bele a tanszerek beszerzésébe.

Előre vásárolnak

A tapasztalatok azt mutatják, hogy sok szülő előre tervez, de nem egyszerre, hanem többszöri nekirugaszkodásra szerzi be az iskolaszereket. A vásárlási csúcs egyébként sok év tapasztalata alapján az augusztus 20-át követő héten van, és az iskolakezdést követő első hétvégéig tart. Az idei árakat nézegetve már jól látszik, hogy van olyan termék (főleg nagyáruházakban), ami olcsóbb, mint tavaly, de van, ahol megemelkedett árakra kell készülnie a családoknak. Ez terméktípusonként eltér. A „hagyományos” írószerboltok árai a korábbi évekhez képest 15-20 százalékos drágulást mutatnak.

A minőség a legfőbb árképző

Mi is körbenéztünk több nagyobb áruházban. A kínálat bőséges, így a hagyományos füzetektől egészen a dizájnosabbakig lehet válogatni. A hagyományos füzetek darabára mérettől függően 200-300 forintig terjed, viszont a prémium spirál füzet ezer forint körül mozog minden üzletben. A tollak, ceruzák, radírok és egyéb kiegészítők párszáz forintos tétel, bár tény, hogy sok kell belőlük. Az írószerek közül a legdrágább a színesceruza-készlet, ezek átlagosan 1000-2000 forint közül mozognak. Nagyobb tételek lehetnek a bevásárlásban a temperák, vízfestékek, zsebszámológépek, illetve többek között a színes filcek, ollók és ragasztók is. Iskolatáskát az egyik legnagyobb hipermarketben már pár ezer forintért is találni, de a prémiumminőségű darab több tízezer forint is lehet.

Tudatos vásárlók

„Mi már a legszükségesebbeket megvettük, illetve sok minden megmaradt tavalyról, így csak néhány írószert vásárolunk, illetve füzeteket és könyvborítót” – mondta el a Borsod Online-nak Kovács Erzsébet, akinek egy 5. osztályos és egy 8. osztályos gyermeke van. Hozzátette, hogy érzékeli a drágulást, de szerinte ezek a tételek korábban sem voltak olcsók, így ezekre időben el kell kezdeni félretenni a gyermekes családoknak.

„Nekem most lesz elsős a kislányom. Kaptunk egy listát az iskolában, amin sok minden van, amiket előírt az iskola, azokat szerezzük most be, de nem egyszerre, hanem apránként” – nyilatkozta portálunknak Nagy Anikó, aki azt is hozzátette, hogy a legnagyobb tételt a ruházat és az iskolatáska jelenti számukra az idén.

A családokat – mint minden évben – a kormány is igyekszik segíteni, augusztusban dupla családi pótlékot kapnak a gyermekek után a szülők, illetve a 12. osztályig minden diák ingyen kapja meg a tankönyveket. Mindemellett a helyi önkormányzatok jelentős része is beiskolázási támogatással igyekszik enyhíteni a családok kiadásait, érdemes tehát felkeresni az illetékes önkormányzatokat az esetleges támogatásokért.