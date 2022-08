A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a minden évben előre meghatározott üzemeltetési forrásain felül 2022-ben is számos, főleg mellékúton indíthatott el útfelújítási projekteket külső kivitelezők bevonásával. Idén már több mint 523 kilométernyi út átfogó felújításával végeztek a szakemberek és további mintegy 490 kilométernyi úton jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák a következő időszakban. Megyében 9 mellékút felúítása is befejeződött és öaazwawn 17 projekt van folyamatban.

Cikkünk végén találhatják a már elkészült és még folyamatan lévő Borsod-Abaúj-Zemplén megyei utak, útszakaszok listáját.

Kopóréteget is cserélnek

Az országos közútkezelő idén is költségvetési, hazai, illetve európai uniós források bevonásával végeztethet teljes körű felújítási munkákat. A külső szakvállalkozások bevonásával megvalósuló projektekben közös, hogy nemcsak a kopóréteget cserélik ki a szakemberek, hanem szükség esetén a kötő- és alaprétegeket is újraépítik, megerősítik, illetve az út menti környezetet, árkokat, vízelvezető rendszereket is rendbe teszik, továbbá új burkolati jelekről, táblák kihelyezéséről is gondoskodnak a cégek. Vagyis a felújításokban érintett szakaszokon átfogó beruházásokat végeznek el a szakemberek.

Útépítés Hejőbábán

Országosan ezer kilométer

Az elmúlt években egyre nagyobb volumenű útfelújítások valósulhattak meg az állami, Magyar Közút által kezelt utakon. Idén eddig 523 kilométernyi országos úton már végeztek a kivitelezők a munkákkal és további 493 kilométernyi szakaszon jelenleg is dolgoznak a szakemberek. Tehát év végéig több mint 1000 kilométernyi útszakaszt érintenek majd ezek a munkák.

Újraütemeznek az igények szerint

A lezárult és megvalósítás alatt lévő beruházásokon kívül a további, előkészítés alatt álló projektek megvalósításának menetrendjét újra ütemezik és felülvizsgálják a szakemberek a kormányzati elrendelések alapján. Valamennyi érintett és a közútkezelő is azon dolgozik, hogy a szükséges források rendelkezésre állása esetén újabb projektek indulhassanak el, hogy növelni tudják a felújított útszakaszok arányát az országos közúthálózaton.



Borsod-Abaúj-Zemplén megye már befejeződött útfelújításai

- 3719-es Sátoraljaújhely – Hollóháza - Kéked összekötő út, 5+900 14+200 kilométerszelvény

- 26117-es Bódvarákó bekötő út 1+300 2+408 kilométerszelvény

- 2609-es Felsőtelekes - Szuhakálló összekötő út 13+788 15+808 kilométerszelvény

- 3717-es Erdőbénye - Tolcsva összekötő út 0+000 1+500 kilométerszelvény

- 3312-es Hejőpapi - Hejőbába - Oszlár összekötő út 5+772 6+512 kilométerszelvény

- 3304-es Mezőnyárád - Szentistván összekötő út 0+000 0+780 780 kilométerszelvény

- 3306-os Vatta - Csincse - Mezőkeresztes összekötő út 5+737 7+335 kilométerszelvény

- 37-es Miskolc-Sátoraljaújhely másodrendű főút 29+960 35+075 kilométerszelvény

- 3621-es Tokaj - Taktaharkány összekötő út 26+628 27+740 kilométerszelvény



Borsod-Abaúj-Zemplén megye folyamatban lévő útfelújításai

- 3708-as Hidasnémeti-Pálháza összekötő út 13+508 28+636 kilométerszelvény

- 3708-as Hidasnémeti-Pálháza összekötõ út 14+156 27+876 kilométerszelvény szalagkorlát

- 3719-es Sátoraljaújhely-Hollóháza-Kéked összekötõ út 5+900 14+200 kilométerszelvény hidak

- 2508-as Ózd - Szilvásvárad összekötő út 3+347 5+880 2 533 kilométerszelvény

- 3801-as Bodrogkeresztúr - Sárospatak összekötő út 13+394 14+600 kilométerszelvény

- 3622-es Szerencs - Prügy összekötő út 3+600 8+000 kilométerszelvény

- 3838-as Bodrogkeresztúr-Tokaj összekötő út 0+150 6+545 kilométerszelvény

- 3614-es Szerencs - Mezőzombor összekötő út 0+000 0+900 kilométerszelvény

- 3716-os Vilmány - Vámosújfalu összekötő út 27+495 28+265 kilométerszelvény

- 3716-os Vilmány - Vámosújfalu összekötő út 29+900 31+402 kilométerszelvény

- 3712-es Szerencs - Tállya összekötő út 0+000 8+649 kilométerszelvény

- 37123-as Füzérkajata bekötőút 0+000 3+474 kilométerszelvény

- 37122-es Pusztafalu bekötőút 4+185 4+649 kilométerszelvény

- 3713-as Abaújkér - Gönc összekötő út 0+000 19+928 kilométerszelvény

- 2508-as Ózd - Szilvásvárad összekötő út 10+230 11+529 kilométerszelvény

- 3604-es Miskolc - Kistokaj összekötő út 7+128,80 7+737,30 kilométerszelvény

- 3621-es Tokaj-Taktaharkány összekötő út 33+290 33+355 kilométerszelvény hidak