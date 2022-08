Megszaporodott az autólopások száma, ugyanis nehézkes az alkatrészellátás – írta egy portál a közelmúltban. A megyei rendőr-főkapitányságon Kovács István, bűnügyi osztályvezetőt kérdeztük, aki arról tájékoztatta portálunkat, hogy egyáltalán nem tud ilyen tendenciáról.

– Évek óta megfigyelhető, hogy a megyében évente tíz alatt marad a gépjárműlopások száma. Sokan összekeverik a gépjárműlopást a jármű önkényes elvételével. Gépjárműlopásról akkor beszélünk, amikor a gépi meghajtású járművet azért viszik el, hogy eltulajdonítsák. Nem használni akarják, hanem végleges szándékról van szó, általában értékesítik.

Önkényes elvétel

A jármű önkényes elvétele pedig az, amikor azért viszi el valaki, hogy használja, nem akarja, hogy a sértett tulajdonából kikerüljön a gépjármű. A kettő között nagy különbség van. Az önkényes elvétel, vagy használat esetén olyan ügyek lehetnek, amikor például a rábízott autót nem arra használja, amire kapta, például céges autó esetén, ismerőse autóját viszi el, családon belül történik meg az eset, például a gyerek elviszi a szülők autóját, akik nem tudnak róla. Utóbbi esetnél ráadásul nem is szokott ügy lenni belőle, hiszen a szülők nem akarnak eljárást a gyermekük ellen. Nem áll rendelkezésre olyan adat, hogy a megyében alkatrészellátás miatt emelkedett volt a lopások száma, de az országban máshol sem hallottam róla, hogy ez tendencia lenne. Idén az első félévben négy gépjárműlopás volt mindössze a megyénkben – mondta el Kovács István.

Roncsokat értékesítenek

Mint mondta, elképzelhető, hogy a bűnözés alkalmazkodik majd a piachoz, de ennek az átfutása jóval hosszabb, ilyen gyorsan nem reagálnak a bűnözői csoportok sem. Sokkal valószínűbbnek tartja, hogy a régi, nem használt, sokszor már fogalomba nem is helyezhető autókat, roncsokat megpróbálják értékesíteni, vagy szétszedni és abból alkatrészt kiárulni. A jelenlegi hirdetések között is rengeteg járművet hirdetnek eleve alkatrésznek.

– Felesleges lenne, hogy valaki egy bűncselekményt vegyen a nyakába lopással, ha effektíve olcsón be tud szerezi egy járművet, ami alkalmas arra, hogy alkatrésznek megbontsák. Persze, ha valaki megvásárol egy járművet azért, hogy abból magának alkatrészt nyerjen ki (donorautó) az a vásárlás szempontjából csak félig legális. Azokat az alkatrészeket azonban, amelyek nem egyedi azonosítóhoz kötöttek, nem tilos kivenni egy másik, saját tulajdonban lévő autóból és beépíttetni – mondta el az osztályvezető.

Nem könnyű ellopni

Hozzátette: jármű önkényes elvétele ügy gyakrabban előfordul, de az sem szokott több lenni egy évben 30-40 esetnél. Jelenleg pedig már olyan biztonsági rendszerek vannak az autókban, hogy nem olyan könnyű ellopni őket, így kevesebben is próbálják meg.

Országos jelenség volt az elmúlt években a katalizátorok lopása, több csoport is szakosodott rá, utazó bűnözők is megjelentek, hogy különböző módszerekkel a parkoló autók alól kivágják, kiszedjék. Megyénkben is voltak ilyen ügyek és ennek kapcsán elfogások is Miskolcon és Tiszaújvárosban is. Érdeklődtünk ezek kapcsán is, hogy jelenleg milyen tendenciát tapasztalnak. Kovács István elmondta, ebben az évben már nem tapasztalják olyan számban ezeket az esetek, jelenősen visszaesett a számuk.