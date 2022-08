A szerencsi történelmi egyházak a délelőtt folyamán saját templomaikban, a város önkormányzata délután tartotta megemlékezését augusztus 20-i, nemzeti ünnepünk alkalmából a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésén belül a Rákóczi-várban.

Az eseményen Nyiri Tibor polgármester hangsúlyozta, a Szent István-napi ünnep Magyarország születésnapján kívül a nyárutó, a betakarítás ünnepe is.

– Az a kenyér, aminek az alapanyaga megtermelődött az idén is, minden nehéz körülmény ellenére biztosítja azt az üzenetet, hogy lesz jövőnk az elkövetkezendőkben is. Csakúgy, mint Szent István királyunk, aki ezer éve olyan cselekedeteket és tetteket hajtott végre, amelynek mind a mai napig haszonélvezői, élvezői vagyunk mind a tizenöt-millióan, akik magyarnak valljuk magunkat – hangsúlyozta a polgármester Szent István királyt is méltató szónoklatában.

Dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes (TIM), országgyűlési képviselő ugyancsak az államalapító uralkodóra fókuszált beszédében.

– A mai napon mindenkinek a szeme Szent Istvánra szegeződik, hiszen ő az, aki a magyar államot megalapította, az ő ezer éve mutat nekünk irányt a mai napig, erre nagyon büszkének kell lennünk. Ilyenkor minden magyar ember elmondhatja, hogy boldog születésnapot határon innen és határon túl mindenkinek, akik ezt a nemzetet, országot felépítették és építik a mai napig – jegyezte meg a miniszterhelyettes.

Az eseményen megszentelték, megáldották az új kenyeret a történelmi egyházak képviselői, részletek hangzottak el az „István a király” című rockoperából, amelynek történetét Mezei Marianna, a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója ismertette, végül megkoszorúzták Szent István király emléktábláját a vár külső udvarán.