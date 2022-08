Nyolcvan év fölötti tagjait köszöntötte a Csanyikban, 2022. július 29-én, a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesületének (Mozgegylet) Senior Klubja. Ezúttal a legidősebbekből álló szépkorú csoport ötéves jubileumát is megünnepelték.

Megbecsülik időseiket

– A Senior Klubon belül alakítottuk meg a 80 év fölöttiek klubját, többek között azért, hogy soha ne felejtsük el őket a születésnapjukon köszönteni. Ennyi idősen már senki nem tudhatja, hogy milyen kort ér meg, és minden évet meg kell becsülni – mondta Csattosné Simon Mária, a Mozgegylet Senior Klubjának vezetője.

– Legidősebb klubtagunk, Erzsike néni már idősotthonban lakik, idén októberben lesz 101 éves. Ennek a korosztálynak, ahová most 19 fő tartozik, nagyon sokat jelent, hogy a közösségünkhöz tartozhat. Soha egyetlen rendezvényt vagy a havi találkozót sem mulasztanák el, de mi is megbecsüljük őket. Többen járókerettel és mankóval is eljönnek. Egyébként az átlag­életkor körülbelül 70 év körül mozog a Senior Klubban, és jelenleg hetvenöt fő a klublétszám. Tehát népes társaságról van szó.

A jubileumi ünnepség mottóját Sík Sándortól kölcsönözték, amely így hangzik: „A legnagyobb művészet tudod, mi? Derűs szívvel megöregedni…”

Jó hangulatú piknik

– A délelőtti műsor köszöntőkkel és zenés, verses produkciókkal kezdődött. Ünnepeltjeinket idén kisebb ajándékkal, bonbonnal, emléklappal köszöntöttük. Tortát nem rendeltünk, de megebédeltettük a vendégeket, akik között hozzátartozók és kísérők is voltak. Néhány unoka is eljött, és meghívtuk több megyei és miskolci nyugdíjasszervezet vezetőjét. Az ebédet zenei kíséret mellett fogyaszthatták el. Délután pedig tombolahúzással folytatódott a program. Az egész alkalom egy jó hangulatú piknikhez volt fogható, amely lehetőséget teremtett arra is, hogy a Mozgegylettel szorosabban megismertessük a legidősebb tagjainkat – számolt be a Senior Klub vezetője.

Egészen hónap végéig folytatják a klubtagokkal a közös nyaralást, közösségépítést.

Sérülten is utazgatnak

– Legközelebb augusztus 9-én lesz klubnapunk, amikor össznévnapot fogunk tartani zsíroskenyér-partival egybekötve. A fiatalabbakkal a megyei nyugdíjasok érdekvédelmi szövetségének tagszervezeteként Hajdúnánáson voltunk nyaralni a bányászüdülőben. Továbbá Berekfürdőn a mozgássérülthét keretében a református konferencia-központban a Megbékélés Házában. Augusztus 22-én pedig a Mozgáskorlátozottak és Barátaik Balatoni Találkozójára utazunk Fonyódligetre. Örülünk neki, hogy végre szabadon jöhetünk, mehetünk, de kicsit tartunk tőle, hogy visszatér a Covid – fejtette ki Csattosné Simon Mária.