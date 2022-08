Az összefogás jó példája

"Augusztus 20-a az egyik legszebb nyári ünnepünk, nem véletlen, hogy települési falunapunkat ekkor tartjuk. Ünnepeljük ma Szent Istvánt és a magyar államiságot, az új kenyeret. Mi a nemzet összetartását úgy értelmezzük, hogy útjára indítjuk ezt a rendezvényt hagyományteremtő jelleggel, hogy a környező települések közti kohéziót erősítsük" - mondta ünnepi beszédében Kollár Miklós, Sajókeresztúr polgármestere. "Kívánom, hogy ez a nap jelképezze az összetartozást, az egymás iránti szeretetet és tiszteletet, amikor megemlékezünk elődeink munkájáról. Visszanézünk a közösen megtett utakra, emlékezünk a boldog és néha szomorú időkre és új elhatározásokat teszünk. Fontos, hogy ünnepeink alkalmával felhívjuk a figyelmet arra, hogy egymás támogatása nélkül nem tudnánk olyan gyorsan előre haladni. Szükségünk van egymásra és az egymás iránti jó akaratunkra ahhoz is, hogy az ünnep örömteli lehessen."

A kereszténység megtartó erő

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő az összetartozásra és a szolidaritás fontosságára hívta fel a figyelmet.

"Az ember mindig vágyik arra, hogy ami szép, jó, érték, és ami biztonságot ad, az ne változzon. Sok mindenhez azért jó visszatérni, mert ma is ugyanaz, mint ami régen volt. Sokszor kalandozunk gyermekkorunk felé, és felidézünk régi pillanatokat. Ilyenkor érezzük, hogy ott vagyunk a gyökereinknél, és ott vannak azok a helyek és emberek, akik miatt azzá lehettünk, akik ma vagyunk. Nemcsak egyéni életünkben, de nemzetünk sorsában is így van ez" - hangsúlyozta Demeter Zoltán. "A gyökerek, a régi értékek megbecsülése nélkül egyetlen egy népnek sem lesz öntudata, hanem kiszolgáltatott lesz és felmorzsolódik. Az ünnepekből azonban erőt lehet meríteni és ebbe lehet kapaszkodni. Augusztus 20-án államalapító Szent Istvánra emlékezik az ország. Bölcsen választották ki honfoglaló őseink a Kárpát-medencét. Viszont a keresztény értékrend nélkül nem maradhatott volna meg hazánk. Géza fejedelem és Szent István ismerte fel ezt. Ma azért létezhet hazánk, mert elődeink kiálltak az országért és megőrizték azt. Hisszük, hogy manapság sincs ez másképpen, amikor háború dúl a szomszédunkban. A mai kornak mégis az egyik legnagyobb veszélye, amikor az emberek egyéni érdekei kiszorítják a közösségtudatot. Az összetartozás, a szolidaritás és az egymásért végzett szolgálat a nemzet hosszú távú megmaradásának alapjai. A nemzeti összetartozás biztonságot jelent, amit semmi nem pótol."

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő

Fotós: Vajda János

A magyar érdek az első

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő Szent István kora és Magyarország jelenlegi helyzete közötti párhuzamra mutatott rá.

"Kitűnő kezdeményezés a mai, jó, amikor sokan vagyunk együtt. A Kárpátok vonulatai sokszor megóvták már hazánkat, azonban a geopolitikai elhelyezkedésünk sosem volt tökéletes, mert nagyhatalmak szorításában élünk ezer esztendeje" - jelentett ki Csöbör Katalin. "Ilyen nehéz körülmények között Szent Istvánnak sikerült megalapítania a független Magyar Királyságot. Olyan maradandót alkotott, hogy állama a halála utáni pogánylázadást is kiállta. Ha két szóval kellene jellemeznünk, akkor azt mondanánk, hogy keresztény és magyar. Hitbéli meggyőződéssel alapozta meg a keresztény államot. Ma is ragaszkodnunk örökségéhez. Szomszédságunkban most háború dúl Ukrajna, Oroszország és a nyugat között. Ez nagy kegyetlenséggel sújtja a Kárpátalján élő nemzet testvéreinket. Nekünk a magyar oldalra kell állnunk, és számunkra csak egy érdek létezik, a magyar érdek. Ezt úgy tudjuk jól képviselni, hogyha jó kapcsolatot ápolunk a nagyhatalmakkal: Oroszországgal, az USA-val, Németországgal és Kínával. Azonban nagyon vigyáznunk kell, mert amikor nagyhatalmakkal kötünk szövetséget, akkor vékony jégen táncolunk. Akkor jó egy szövetség, hogyha az előnyös mindkét fél számára. Arra már nemet kell mondanunk, hogyha meg akarják nekünk mondani, hogy hogyan éljünk és hogyan gondolkozzunk. Hazánk mindig nehéz helyzetben lesz, ha a saját útját akarja járni. Szent István király napja ad nekünk erőt ehhez. Ő mindig a békés külpolitikára törekedett, ennek köszönhetően erősítette meg a országát. Ennek a nagyszerű politikának köszönhetően tette le első királyunk a keresztény, magyar állam alapjait."