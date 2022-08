Több térkődarab is hiányzik a Kazinczy utca és a Déryné utca burkolatából – korábbi írásunkból is tudható: ez megnehezíti a gyalogosforgalmat és biztonságos közlekedést. Akkori írásunkból tudható, a jelenséget a járókelők felháborítónak találták. Mára már a Szinva terasz, a Kandia-köz, valamint a Hősök terén található burkolat is cserére érett.

Az év első felében kicserélték a Villanyrendőrnél található buszmegálló burkolatát több mint kétszáz négyzetméteren, most ez a munka folytatódhat.