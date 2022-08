- Mind a három korosztálynak szóló tehetséggondozó programunk nyitott - nyilatkozta szerkesztőségünknek Konyári György, az MCC miskolci képviselet-vezetője. - Mind a szeptembertől 5. osztályba lépőket, mind a középiskolásokat - 9-12. évfolyamosokat -, mind pedig az egyetemre most belépő gólyákat is várja a Mathias Corvinus Collegium – tette hozzá.

Friss egyetemistáknak

- MCC Egyetemi Programjába azokat várjuk, akik már felvételt nyertek a Miskolci Egyetemre, bejutottak az intézmény bármely karára, alapképzésre vagy akár osztatlan képzésre járnak majd ősztől. Ők augusztus 7-én éjfélig jelentkezhetnek, amihez minden fontos információt megtalálnak az mcc.hu honlapon – foglalta össze a miskolci képviselet vezetője.

Az ingyenes programban szükség esetén minőségi szálláslehetőséggel is várják a fiatalokat, akik szintén ingyen, idegen nyelveket is tanulnak, amelyben nemcsak a legnépszerűbbek közül választhatnak.

- Különleges, egzotikus nyelvek elsajátítására is van lehetőség, emellett fejlesztjük vita- és prezentációs készségüket. Olyan 21. századi tudást szeretnénk nekik átadni, amely a hétköznapokban is jól használható, illetve az egyetemi éveiket is meg tudja könnyíteni. Ez egyfajta karriergyorsító pálya – hangsúlyozta Konyári György, aki úgy fogalmazott, hogy azokat a motivált fiatalokat várják, akik többet szeretnének kihozni az egyetemi éveikből.

Középiskolásoknak

- A középiskolás korosztályból való diákok – a 9-12 évfolyamosak - gyakorlatilag bármikor jelentkezhetnek az MCC képzéseire, vagyis most is van lehetőség csatlakozni a szeptembertől induló évfolyamunkhoz – hangsúlyozta Konyári György.

A Középiskolás Program az országban egyedülálló módon ingyenes online társadalomtudományi képzést kínál olyan motivált fiatalok számára, akik az átlagnál olvasottabbak, tájékozottabbak szeretnének lenni és érdeklődnek a 20. és a 21. század legfontosabb társadalmi, gazdasági, közéleti eseményei iránt.

- Itt is van lehetőség nyelvtanulásra, illetve hazai és külföldi tanulmányutak is szolgálják a fiatalok fejlődését.

A legkisebb MCC-sek

Akik most kezdik az általános iskola 5. osztályát, azok a Fiatal Tehetség Programhoz kapcsolódhatnak. Ez felmenő rendszerű, élménypedagógiai módszertanra épülő, gyakorlatorientált tehetséggondozó képzés. A Fiatal Tehetség Program (FIT) emeli a gyerekekben a tudás iránti vágyat, felkészíti őket a továbbtanulásra, segíti tudatos pályaválasztásukat és az életben való érvényesülésüket.