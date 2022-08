Ünnepélyes keretek között átadták a teljes szélességben felújított útszakaszt Hidvégardó és Tornaszentjakab között szerdán. Az elmúlt négy esztendőben, három ütemben zajlott a kivitelezés. A szalagátvágás előtt Peiker Tamás, a Magyar Közút Zrt. megyei igazgatója hangsúlyozta: a 18 kilométeres úthálózatból 13 kilométeren történt a rekonstrukció, amely már az erre közlekedők számára is jócskán észrevehető. A fejlesztésre a három ütem során nagyságrendileg egy milliárd forintot fordított a két kivitelező, az eredmény pedig önmagáért beszél. Sikerült jó minőségű aszfalt úttal összekötni a térséget és a szomszédos felvidéki településeket.

Vágytak rá

- Számunkra ez a mostani történelmi pillanat – ezt már Tirpák László, Hidvégardó polgárestere tette hozzá. – A most felújított út ugyanis olyan minőségi változás, olyan lépcsőfok a térség a településünk életében, amelyre nagyon régen volt példa. Évtizedek óta óhajtottuk, hogy jó úton közlekedjünk, szerencsére az elmúlt évek munkájának köszönhetően ez is megvalósult. A megye vonatkozásában is különleges ez a pillanat, hiszen nem csak Borsod-Abaúj-Zemplén, hanem az egész ország legészakibb pontján vagyunk, ezért mondani sem kell, hogy a Felvidékkel történő összekapcsolás szempontjából mennyire fontos volt ez a fejlesztés.

Tirpák László azt is kiemelte, hogy a most átadott beruházás szimbolikus példája annak a sikeres vidékfejlesztési programnak, amelyet a kormány évek óta folytat, és amely erősíti a települések között társadalmi és emberi kapcsolatokat.

A jó kapcsolatokért

- Természetesen az egészséges politikai lobbira ebben az esetben is szükség volt - Riz Gábort, a térség országgyűlési képviselőjét idézzük. – Ugyanakkor ahol szükséges, ott előbb-utóbb a segítség is megérkezik. Jelenleg egy végvárról beszélünk, én mégis azt mondanám, hogy ha a történelmi Magyarországot vesszük alapul, akkor a fókuszban vagyunk, mostantól pedig ez a jó minőségű út is segít abban, hogy megtaláljuk egymással a jó gazdasági és emberi kapcsolatokat.

Kell az összefogás

Az ünnepélyes átadáson szó esett a világot érintő nehézségekről is. Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő kifejtette: vannak olyan utak, amelyeket nem mi jelölünk ki magunknak, mégis végig kell ezeken menni. A szomszédban dúló háborút senki nem kívánta, sőt annak a negatív hatásait sem. A kormánypárti politikus leszögezte, hogy ha kitartunk az értékrendünk mellett és összefogunk, akkor ezt a nehézséget is át fogjuk vészelni. Ezután pedig visszatérhetünk arra az útra, amely az élhető vidéket és a települések fejlődését szolgája.