Mint beszámoltunk róla, szombat éjjel bedobták egy kővel a Szendrői Mentőállomás ablakát. Az ott dolgozók számára azonban a mai nap is tartogatott izgalmakat. Az Országos Mentőszolgálat így számolt be közösségi oldalán a történtekről:

„Amint megírtuk, hogy kővel dobták be a Szendrői Mentőállomás ablakát, megkezdett újraélesztéshez riasztották az említett esetkocsi bajtársait a közeli Szalonna településre. A mentésirányító eközben már instruálta a beteg édesapját az újraélesztésre, amit szendrői bajtársaink hamarosan emelt szinten folytattak. Csaknem 40 percig küzdöttek a férfi életéért, mire az időben megkezdett mellkasi nyomások sikerre vezettek, ám a beteg továbbra is kritikus állapotban volt. A rutinos mentőtiszt azonnal döntött és mentőhelikoptert kért a beteg kórházba szállításához, ami perceken belül meg is érkezett. Közösen végül sikeresen stabilizálták a beteg állapotát, akit légi úton szállítottak kórházba. A szendrői mentők ezek után még sokáig nem hagyták el a helyszínt, hiszen a hős apa is pár percnyi lelki támogatásra szorult. Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk!”