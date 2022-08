Pompéry Juditnak, aki Berlinben él, miskolci aromán kereskedők voltak a felmenői. A sorozat első részében a munkájáról és a hobbijairól mesélt, és elkezdte családja bemutatását Moschopolistól kezdődően. Kövessük tovább a cincár kereskedők útját, egészen Miskolcig.

A karlócai békeszerződés szabályozta a kereskedelmet is a két birodalom között, kölcsönösen megadván egymásnak a legnagyobb kedvezmény elvét – mondta Pompéry Judit. – Sajátos módon az osztrák kereskedők nem kaptak két kézzel az új lehetőség után, amit viszont megtettek a cincárok. A moschopolisi kereskedők kiterjedt kapcsolatokat ápoltak szerte Európában: Velencétől Miskolcig, Bécstől Hallén át Londonig. Kereskedelmi stratégiájukat úgy alakították, hogy a családok egy-egy tagja a Habsburg-fennhatóság alatt álló területeken telepedett le, míg mások otthon maradtak. Így került szépapám, ­Ioannis Pamperis (Pompéri János) és földijei, a Pilták, Szonthék, Demcsók, Mihák és mások Pestre, Bécsbe, Miskolcra. A befogadó ország a cincárokat és az összes Balkánról jött ortodoxot gyűjtőnéven görögöknek hívta: részben görög írásbeliségük (mármint görög ábécével írtak), részben ortodox vallásuk miatt. A XVIII. században megjelent „görögök” Miskolcon még templomalapítási jogot is kaptak. Ez fontos, mert a hangsúlyosan katolikus bécsi udvar az ellenreformáció idején a korábbi ortodoxok (elsősorban szerbek) felé a görögkatolikus (egyesült) egyház kialakításával vallási kompromisszumot kötött. Az újonnan érkezett ortodoxok létszámukban jelentéktelenek, ugyanakkor ügyes kereskedőként megbízható adófizetők voltak. Ennek köszönhették a templomépítési engedélyt – valamint annak a ténynek, hogy 100 évvel az ellenreformáció lecsengése után vallási felbukkanásuk nem jelentett immár fenyegető ideológiai-politikai problémát. Lényeges volt a keleti ortodoxia hivatalos vallásként való elismerése, mert anélkül a papoknak közjogilag nem volt papi státuszuk: nem élveztek védettséget, bármikor elvihették őket robotra, katonai szolgálatra stb. Szépapám, aki végül Miskolcon telepedett le, ha úgy tetszik, a betelepülők második generációjához tartozott. A Pompéryek korábbi hagyományaiknak megfelelően itt is hozzájárultak – nem az épülő templomhoz, hanem – az ikonosztázhoz. Az ikonosztáz művészettörténeti érdekesség: szerkezete, felépítése (szentek elhelyezkedése) megfelel az ikonhagyományoknak, ugyanakkor barokk stílusban készült. A családi fáma szerint 200 aranytallérral. Ehhez fűződik egy érdekes későbbi történet. A templom a II. világháború során megsérült és állítólag szóba került a lebontása. Az akkori pópa, bizonyos Popovics, utánanézett a könyvekben, hogy kik voltak a korabeli adakozók, és egyenként felkereste a Magyarországon még fellelhető utódokat, így nagyanyámat, Pompéry Ágnest is. A templom lebontása esetén családunk kapott volna néhány festményt az ikonosztázból. Hogy a fáma szerinti 200 aranytallér (dukát) az 50-es években hány darab szentképnek, barokk keretfaragványnak, az ikonosztáz mekkora törtrészének felelt volna meg, arra sose derült fény, mert hála istennek a templomot helyreállították, így nem került sor a javak szétosztására. A fenti történet hitelességét 2008 körül az ottjártamkor hivatalban lévő pópa nem tudta igazolni, ugyanakkor apám és húga, a pópalátogatás tanúi állították, hogy így történt.

Pompéry Sophia, Pompéry Judit lánya



A Pompéry család miskolci tevékenységéről beszélne kicsit részletesebben?

Betelepülő szépapám, Ioannis Pamperis tehát, akit a dokumentumok szerint 13 évesen, 1760-ban anyai nagybátyja, Ádám János bécsi kereskedő „hozott ki”, Péterváradnál lépte át a Magyar Királyság határát, innen Pestre, majd Bécsbe ment. Onnan miskolci kereskedők, jelesen Demcsó Ferenc és Demcsó János (feltételezhetőleg szintén rokonok, de mindenesetre moschopolisiak) segédjeként került Miskolcra. Az ő története emlékeztet kicsit a céhvilág egész Európát bejáró, kötelező szakmai gyakorlatot szerző vándorlegényeire – azzal a különbséggel, hogy szép­apám soha többé nem tért vissza szülőföldjére, tudtommal apját sem látta többet. A Habsburg Birodalom első népszámlálásának keretében 1770-ben a bécsi udvar népszámláló biztost küldött Miskolcra, aki az ott élő kb. 50 „görögöt” (mármint a családfőket) személyesen kérdezte meg, és erről részletesen írásban beszámolt. Eszerint szép­apám atyai vagyona szülőföldjén maradt, a felméréskor ő még nem alapított családot, háza sincs Miskolcon (B.-A.-Z. megyei Lt. IV. 501/b. XI. I. 68.). A kérdezőbiztos részletes személyleírást ad a 23 éves fiatalemberről, és ez számomra váratlanul megfogható közelbe hozta betelepült ősömet. „Közepes termetű, teste karcsú, nyaka rövid, arca fehéres, mérsékelten himlőhelyes, orra az arcához képest arányos, homloka meglehetősen széles, szeme sárgás, haja és szemöldöke feketés, bajusza most pelyhedzik.” Az 1770-es összeírás sarkalatos pontja, hogy a megkérdezett letette-e már a hűségesküt – mai nyelven felvette-e az állampolgárságot. Ez lényeges volt, mert stratégiai cikkekkel kizárólag állampolgárok kereskedhettek. Ebbe a kategóriába tartozott nemcsak a hadiipar, de úgy a búza, mint a tokaji bor. A miskolci (és tokaji) „görögök” fő tevékenysége ez utóbbi exportja volt. 23 évesen szépapám az összeíráskor nem volt még állampolgár, más moschopolisiak kontorjában (üzletében – a szerk.) alkalmazottként dolgozott. Később honosodott, és saját vállalkozást alapított.



Tudtommal ezek a kereskedők még a visszatérés reményével érkeztek hazánkba.

Igen. A történelem azonban máshogy intézte a dolgokat. Moschopolis évszázados jóléte 1769-ben egy csapásra véget ért: a helybeli pasa hirtelen az addiginál lényegesen magasabb adót vetett ki a városra. A városi tanács ellenállt, ezért Moschopolist a tartományi oszmán katonaság lerohanta, kirabolta és lerombolta. (A város, noha később újjáépítették, már soha többet nem érte el korábbi fénykorát). A történelem során még többször lerombolták – utoljára az I. világháború alatt. Az Enver Hodzsa fémjelezte, kőkorszaki kommunizmus pedig megtette a magáét: ma egy teljesen jelentéktelen, 600 fős falu, a hajdani 25 templomból csak 3 áll, ezekből egyedül a számunkra családilag lényeges Szent Miklós az, amit mindvégig templomként használtak. Ekkor, 1770-ben menekült el Moschopolisból szépapám édesanyja, Ádám Ghika Kália is egyik lányával. A később hivatkozandó tanúvallomások szerint Miskolcra ment fiához, otthon hagyván egész vagyonát (házat, malmot földeket stb. –, bár azt nem tudni, hogy a város feldúlása után ebből mennyi maradt épségben). Hogy férjével, többi gyerekével mi történt, arról nem szólnak az írások. A források a XVIII. század második felében több Pompéryről is tudnak Miskolcon. Próbáltam a hiányos anyakönyvi adatok alapján ezeket feltérképezni, de egyelőre nem világos számomra a családi összefüggés. A XIX. század végére ezek eltűnnek Miskolcon, viszont egyre több Pompéry található Angliában és az USA-ban, akik ezeknek – részben a közben Felvidékre került – Pompérieknek az utódai lehetnek. Magyarországon, illetve Miskolcon tudtommal csak a mi vonalunk követhető tovább a Pompéry vonalon, néven.

(Folytatjuk...)