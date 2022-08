Ahogy a nyári kánikula helyét egyre inkább átveszi az őszies idő, úgy találkozhatunk az otthonainkban több címeres poloskával. A kellemetlen, de ártalmatlan rovarok téli szállást keresnek maguknak, ahová a hideg hónapokra bevackolhatják magukat. Szakértőt kérdeztünk róla, hogy hogyan tudunk védekezni ellenük, illetve a legújabb inváziós tölgy csipkéspoloskák ellen, amelyek a tölgy-, a szil-, a juhar- és az akácfák leveleit pusztítják.

Emberre nem veszélyesek

- Az utóbbi néhány évben jelent meg országunkban az észak-amerikai mérsékelt égövből származó tölgy csipkéspoloska, főként a nemzetközi kereskedelem miatt – mondta Paulovkin András entomológus. - Az apró, 2-4 milliméteres testméretű rovar a falevelekre a nyálából apró golyókat képez, azon a helyen elsárgul a levél. Ennek közeli rokona a platán csipkéspoloska, amely már régebb óta él hazánkban. Ahogy a nevükből is kiderül, főleg két gyakori fafaj kártevői. A tölgy csipkéspoloskák az utóbbi időszakban tömegesen elszaporodtak. Kirándulások alkalmával, illetve városi környezetben is előfordul, hogy rákerülnek az emberekre. Néha próbaszívásokat végeznek a bőrön, ez azonban nem csípés, tehát nem veszélyes, mivel a poloskák növényi nedvekkel táplálkoznak. Humán fertőzéseket sem tudnak terjeszteni. A sárga ragacsos lapos rovarcsapdák hatékonyak ellenük, amelyek a színük miatt vonzzák magukhoz a rovarokat. A fás szárú gazdanövényeiket pedig lemosó permetezéssel érdemes kezelni. Kültérben a deltamethrin alapanyagú rovarölő szerek engedélyezettek erre.

Télen hibernálódnak

Az invazív poloskafajoknak nincs természetes ellenségük és rendkívül sokféle növényen képesek táplálkozni.

- A címeres poloskák csoportjába tartozik a közismert vándorpoloska, illetve az ázsiai márványpoloska, amelyek szintén inváziós fajok. Az előbbi a melegebb égövet kedveli, ezért megtelepedése egyértelműen a globális felmelegedéssel magyarázható. Hidegben csökken az egyedszáma. Mégis utóbbi okozott az elmúlt években komolyabb gondot. Amikor újként betelepült hozzánk, nagyon elszaporodott, hiszen széles táplálékspektrummal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a szobanövényeken is képes lehet életben maradni. Amikor jön az ősz, rövidülnek a nappalok és a hőmérséklet elkezd csökkenni, akkor ezek a poloskák telelőhelyet keresnek maguknak és a tél beálltával hibernálódnak. Néha tömegesen ellepik a lakásokat. Félni azonban nem kell tőlük, mert az emberre nem veszélyesek. Inkább csak azért kellemetlenek, mert védekezésképpen büdös váladékot eresztenek ki magukból - fejtette ki a rovartani szakember.

A kertekben károkat is okoznak

Nincs természetes ellenségük

Egyelőre nem létezik olyan speciális szer, ami hatékonyan távol tartaná a vándor és a márványpoloskákat.

- A boltban kapható rovarölő szerek több óra után már nem működnek. Így csak azt érhetjük el velük, hogy a már bejött élő poloskák helyett, tetemekkel legyen tele az otthonunk. Tehát a legjobb módszer ellenük még mindig a porszívózás, már csak azért is, mert a rovarok meghatározott helyekre húzódnak be tömegével. Például ablakok illesztékeibe, ajtó-, ablak- és redőnytokokba, valamint szigetelések környékén szokták meghúzni magukat. A hazai mérsékelt égövi körülmények között szaporodási időszakuk tavasszal van, ezért attól nem kell tartani, hogy a petéiket is leraknák a téli időszakban. A kutatók arra számítanak, hogy idővel természetes ellenségük, a szamurájdarázs is megjelenik majd Magyarországon, amely a márványpoloskák tojásait parazitálja. Ez így történt Észak-Amerikában is. Onnantól kezdve pedig már lenne egy ragadozó rovarfaj, amely képes szinten tartani a poloskaállományt – magyarázta a szakértő.