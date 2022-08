A Fidesz miskolci önkormányzati frakciója az elmúlt hónapokban többször is jelezte, hogy Miskolc gazdálkodása rossz irányba megy, s félő, hogy még - a baloldali - Káli Sándor polgármester időszakában kibocsátott 22,5 millió svájci frank kötvényt sem tudja majd visszafizetni a város.

Július 24-én azonban Veres Pál polgármester a Minap.hu portálon az alábbiakat jelentette be: "... a Miskolc Holding Zrt. felelős, szigorú, takarékos gazdálkodásának köszönhetően ezt a terhet le tudtuk tenni. Dukai Zoltán vezérigazgató arról tájékoztatott, hogy a Holding teljesítette a 9,1 milliárd forintos befizetést".

Egy héttel később azonban Simon Gábor a Velünk a Város frakcióvezetője már másképpen fogalmazott: "Rövid lejáratú hitel felvételéhez ellenben nem kellett engedély, így ezzel oldotta meg a város a szorító helyzetet. Ez azonban nem azt jelenti, hogy egyszer s mindenkorra megoldódott a kérdés; Miskolc likviditására minden bizonnyal jelentős hatással lesz a teljesítése"

Az ügyben Nagy Ákost, a Fidesz frakcióvezetőjét kérdeztük.

Ön szerint megszabadult Miskolc a tehertől?

Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, szeretném rögzíteni: ezt a hitel Káli Sándor és baloldali csapata vette fel. Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert a jelenlegi városvezetés és polgármester úr valahogy rendre elfelejtik ezt megemlíteni. Pedig a Velünk a Város frakció tagjainak legalább a fele pontosan tudja ezt, hiszen amikor a hitel felvétele megtörtént, akkor is ők irányították ezt a várost. 2002 és 2010 között, a több tízmilliárdos, minden következmények nélkül felvett és elszórt városi hitelt fejelték meg 2005-ben és 2006-ban az akkori MSZP-sek, közöttük a Holding Zrt jelenlegi fb-elnöke, dr Simon Gábor. A szocialista idők svájci frank botrányától még mindig nem tud megszabadulni a miskolci baloldal!

Ezt a hitel Káli Sándor és baloldali csapata vette fel – Nagy Ákos

Takarékosan gazdálkodtak, mondja a polgármester úr.

A képlet világos, addig-addig magyarázkodott a városvezetés, amíg saját magukat buktatták le. Simon Gábor szavai ugyanis világosan cáfolják Veres Pált, vagyis nem a szigorú, takarékos gazdálkodás áll a háttérben, hanem újabb hitelfelvétel. Vagyis minden eltérő híreszteléssel ellentétben, csak elodázni tudta a fenyegető csődveszélyt a miskolci városháza. És a miskolci baloldal az általa felvett svájci frank hitel visszafizetésére csak magas kamatokkal felvett újabb hitel segítségével volt képes.

Élesedhet a helyzet?

A helyzet csak ideig-óráig rendezett, mert az év végén újból megjelenik a visszafizetés réme, és ha semmi sem változik, előbb-utóbb senki nem fog hitelezni Miskolcnak, és nem lesz lehetőség hitelből hitelbe menekülni. A csődöt jelző óra ketyeg tovább.

Káli Sándor, Veres Pál, Simon Gábor.

Korábban az önkormányzatokat – összességében úgy 1350 milliárd forinttal – konszolidálta az Orbán-kormány. Veres Pál nem érti, hogy ez a kötvényt az előző városvezetés miért nem tette bele a konszolidációs csomagba, pedig lehetősége lett volna rá.

A Fidesz vezette kormány 2010 után fizette vissza a szocialisták Miskolc városára hagyott sok tízmilliárdos adósságát. A svájci frankos hitel viszont 2005-2006-ban, sunyi módon, a Holding Zrt.–ben landolt és „költődött” el. A magyar kormány természetesen, ha akarta volna, sem fizethetett volna vissza egy cég adósságát. Az Orbán-kormány a miskolci önkormányzatot konszolidálta, az önkormányzat pedig nem a Miskolc Holding Zrt. Ha Veres Pál vette volna a fáradtságot és elolvasta volna a vonatkozó jogszabályt, akkor értené a helyzetet, és nem hozakodna elő folyton ezzel az állításával. A konszolidáció ugyanis az önkormányzatokra vonatkozott, nem pedig azok vállalataira. Márpedig a kötvényt a Miskolc Holding, mint önkormányzati vállalat bocsátotta ki, tehát nem vonatkozott rá a konszolidáció.

Mit mond az uniós szabályozás?

Az uniós jog szerint nem is vonatkozhatott volna. Ennyit a városvezetés szakértelméről.

Miért a Miskolc Holding bocsátotta ki a kötvényt?

Mert a szocialista vezetésű önkormányzat már túl volt terhelve hitelekkel. Az is más kérdés, hogy a kötvényért kapott svájci frankokat olyasmire költötték el, aminek semmi eredménye nem lett.

Mire gondol?

Például a Főutca Plaza projektre, aminek nem lett semmi eredménye. Ráadásul azok közül, akik a pénzt elköltötték, sokan most is ott ülnek a közgyűlés baloldali frakciójában. Legjobb példa Simon Gábor, aki a város országgyűlési képviselője, egyben az MSZP frakcióvezetője volt akkor, most pedig a Holding felügyelő bizottságának (fb) elnöke, havi 600 ezerért. Mindezek után nem csoda, hogy Veres Pál és Simon Gábor most kétségbeesetten, magatehetetlen dühükben vádaskodnak, hogy eltereljék a figyelmet a sikertelenségükről.

A kötvény ügyét a Fidesz-KDNP kilenc évig tartó városvezetése alatt miért nem rendezték?

Egy szó szerint romokban heverő várost és óriási mennyiségű adósságot, a szocialisták ránk hagyott tragikus örökségét vettünk át 2010-ben a baloldaltól, azoktól, akik most is a legfontosabb döntéseket hozzák. Élhetővé kellett tenni a várost, mert ugyanolyan sivár és kilátástalan volt az élet, mint manapság. A tapolcai strand évek óta zárva volt, fészekrakók az Avason és Diósgyőrben, minősíthetetlen közbiztonság, félbehagyott projektek és üres kassza. Szívós és kitartó munkával fejlődő pályára állt ez a város.

Mivel támasztja ezt alá?

Gyakorlatilag megszűnt a munkanélküliség, aki dolgozni akart tudott. A fészekrakókat kitettük, elkezdtük a nyomortelepek felszámolását. Létrehoztuk az ország egyik legmodernebb tömegközlekedési hálózatát. Akkor nem az volt a kérdés, hogy hány óra múlva jön a következő busz, hanem az, hogy hogyan lehet gyorsabb a wifi. Kriza Ákos polgármester úr lehet, hogy nem mosolygott annyit, mint a jelenlegi polgármester, de ha valamire a szavát adta azt teljesítette. Nem panaszkodott, pedig lett volna mire, inkább tette a dolgát becsülettel. Ez az egy tétel maradt meg Veres Pálnak a szocialista örökségből, ezt az egy tételt kellett volna elintézniük.

Közel három éve volt a mostani vezetésnek a helyzet megoldására. Az, hogy csak az utolsó pillanatban léptek járhatott anyagi veszteséggel?

Jól jellemzi a miskolci vezetést, hogy az utolsó pillanatra hagyták az ügyet, így kénytelenek voltak rekordmagas árfolyamon törleszteni, és valószínűleg egy rekordmagas kamatozású áthidaló hitellel. Mindenesetre nem sikertörténetként fognak bekerülni a gazdaságtudományi tankönyvekbe. Ha csak fél évvel korábban törlesztenek, akkor is milliárdos tételt spórolhattak volna meg.

Utolsó pillanatra hagyták az ügyet. Ha csak fél évvel korábban törlesztenek, akkor is milliárdos tételt spórolhattak volna meg – Nagy Ákos

Ön szerint milyen időszak vár a megyeszékhely lakóira?

Minden híreszteléssel ellentétben csak elodázni tudta a fenyegető csődveszélyt a miskolci városvezetés. A helyi Fidesz frakció többször is figyelmeztette már Veres Pált, hogy csődközeli helyzetbe kerülhet Miskolc, ha a város gazdálkodását nem állítják át, és nem kezdenek bele a felesleges és pazarló személyi kifizetések leállításába. Ehhez képest az elmúlt időszakban brutálisan megemelték saját juttatásaikat, a miskolci embereket pedig rekord méretű parkolási díjakkal, temetkezési költségekkel, a kánikulában pedig extra drága fürdőbelépőkkel büntették. A tömegközlekedés továbbra is romokban hever, mert az MVK-t sem finanszírozza tisztességesen Veres Pál és csapata.

Mit gondol, a közeljövőben várható olyan lépés a városvezetéstől, ami „fájni fog” a miskolciaknak?

Ne legyen kétsége senkinek, hogy a miskolci baloldal hamarosan újabb kísérletet fog tenni a lakásbérleti díjak emelésére is és tartok tőle, hogy ez még csak a kezdet. Miközben a magyar kormány próbál mindent megtenni a családok védelme érdekében a miskolci városvezetésnek esze ágában sincs megvédeni a miskolci családokat.

Mennyire sikerülhetett könnyen megszereznie ezt a forrást a városvezetésnek?

Mi, helyi ellenzékiek nem tudjuk, hogy az úgynevezett „nyitott várospolitika jegyében” milyen körülmények között, milyen súlyos feltételekkel kalapozta össze a városvezetés ezt a sok milliárd forintos, rövid lejáratú hitelt.

Nem tudja?

Erről sem minket képviselőket, sem a miskolci lakosságot nem tájékoztatták. Nyilván nem véletlenül. Mert ne legyenek reményeink azt illetően, hogy a gazdasági nehézségek közepette, a bankok csak úgy szórják manapság az olcsó hiteleket, egy köztudottan máról-holnapra élő nagyvárosnak. Arról is csak hézagos információink vannak, hogy Miskolc beszállítói, a miskolci embereknek szolgáltató magánvállalkozások manapság már sajnos egyre többet várnak a pénzükre az önkormányzat vagy a Holding pénztárában. A rövid lejáratú új hitel felvétele után, szinte biztosak lehetünk benne, hogy a helyzet e tekintetben is romlani fog. Várhatóan miskolci cégek, kicsik és nagyok akár veszélybe, likviditási zavarba is kerülhetnek.

Lesz kiút?

Kiút mindig van, de Miskolcnak a legrövidebb időn belül, egy új, a kormánnyal tárgyalóképes, a gazdasági partnerek által is hitelesnek tartott új vezetésre lenne szüksége. Szeptemberben időközi választás lesz Miskolcon, egy lépéssel közelebb kerülhetünk ehhez a célhoz!