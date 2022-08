Vitán felül áll, hogy Miskolc aprajának és nagyjának nagyszerű, akár egész napos kikapcsolódást is nyújthat az Avas tetején a kilátó tőszomszédságában, a Horváth-tetőn kialakított sokkorosztályos szabadidőpark. Hiányzott már egy ilyen Miskolcról.

Kénytelenek voltunk megállapítani azonban, hogy alig egy héttel az átadását követően már hibák tömkelegével találkozhatott a kevéssé szakavatott szem is. A helyzetet elemző cikkünk indította arra a Miskolcért Másképpen Facebook-csoportot, hogy oszlopos tagja, Taba Benő lokálpatrióta építész szakmai szemüvegén keresztül szakavatott leltárt készítsen a Horváth-tetői komplexumról.

Ilyen balesetveszélyes lyukak éktelenkednek a járdákon

Egyrészt és másrészt

„A látottak alapján és annak ellenére is nagyszerű dolognak tartom, hogy ez az attrakció megvalósult. Mind a materiális, mind a szolgáltatás (játék) oldaláról tapasztalható minőségek egy újfajta, Miskolcon ilyen formában és léptékben eddig ismeretlen értéket teremtettek” – bocsátotta előre Taba Benő. Hozzátette: éppen ezért tartja szükségesnek, hogy a tapasztalt anomáliák minél hamarabb megszűnjenek.

Az építész a legfajsúlyosabb kérdésnek a felszíni csapadékvizek elleni védekezés szinte teljes mértékű hiányát tartja, amelynek következtében több síkon is problémák halmaza mutatkozik. A sárfelhordás, a domboldal laza szerkezeteinek az „elvándorlása”, a már mutatkozó talajerózió mind-mind az akadálytalanul és terelés nélkül lezúduló esővíz káros hatásának következményei – foglalta össze.

„Igen nagy felületen találkozunk a napjainkban divatos fenyőháncs (mulcs) ágyás kitöltésekkel. Ez önmagában örvendetes tény, de a terület jelentős részén megfelelő szegélyek nélkül helyezték el a mulcsot, így a legkisebb erő hatására (szél, víz, mechanikai behatás) kiszóródnak a szomszédos felületekre. A domboldalakra elkészített mulcs felületeket átgondolónak és átértékelendőnek tartanám, hiszen itt különösen esély van a szanaszét csúszásukra.”

Komoly gond, hogy az egyes játszótéri felületek intelligens módon a használathoz igazított burkolattal, anyagokal lettek ellátva, feltöltve, ugyanakkor a nem megfelelő szegélyek és szintek megválasztásával ezeknek a területeknek a határai sok helyen vészesen elmosódtak, kuszán egymás területére tévedtek.

Ekkora darabok is hiányoztak a járdából

„A szintén újdonságnak számító ragasztott kavicsburkolat alapvetően kellemes járást biztosít. Azonban a Horváth-tetőn szinte a teljes ilyen burkolatal ellátó felülettel baj van: részint már tele vannak balesetveszélyes lyukakkal, de a még épnek látszó felületek is avatott szemnek a betegség jeleit mutatják” – fogalmazott az építész.

Lyukas maradt a korlát

A területen - a terepadottságokból adódóan - szép vonalvezetésű lépcsők soksága segíti a gyalogosközlekedést. Taba Benő azonban megállapította, hogy „sajnálatos módon szinte mindegyik lépcsőszakasz hibák sorozatát hordozza magában.” A legáltalánosabb hibának azt tartja, hogy sehol nincs a „támadó” oldalon csapadékvíz elvezető rendszer. „A másik komoly és balesetveszélyt hordozó jelenség, hogy a lépcső szegélyek túlnyomórészt nem simulnak be a terepbe, hanem abból 10-30 centiméteres kiállással botlásveszélyt jelentenek. Harmadik komoly anomália, hogy több helyen nem épült korlát, ahol a szabvány szerint, de az életszerűség alapján is szükséges lenne. Vannak olyan helyek is, ahol fogódzó van, de korlát betétek leesés ellen nincsenek.

Ez a korlát a kisebb gyerekeknek kifejezetten életveszélyes

A szakember remek dolognak tartja, hogy végre nem feledkeztek meg az ivókutakról, de szomorúan vette tudomásul, hogy az ivókutak úgy vannak telepítve, hogy körülményes a használatuk, sártócsák keletkeznek a környezetükben, és a szegletes beton és egyéb szerelvények nem igazán gyerekbarát gondoskodásról árulkodnak. „Az már csak hab a tortán – teszi hozzá —, hogy a legfontosabb szolgáltatás (illemhelyek, tisztálkodási lehetőségek) nem szerepelt a projektben. Az átmeneti megoldásként telepített konténer vécék enyhítik ugyan ezt a problémát, de a bódék kilátó felöli végen brutálisan őszintén jelennek meg a tájban, míg az alsó zónához tartozó fülkéket csak sáros részeken át lehet megközelíteni.”

Taba Benő érdekes tapasztalásnak nevezte, hogy több helyen jelentős kapacitású kerékpár tároló hely van a komplexumban, mégsem használják a látogatók. „Pontosabban nem igazán kerékpárral érkeznek, hanem többnyire autóval vagy az Avasi lakótelepről sétálva. Parkolóból viszont vészesen kevés van, egészen a buszvégállomásig tömöttek a megállásra alkalmas felületek.”

A hibák feltárása segíthet

Taba Benő és a Miskolcért Másképpen csoport úgy véli tehát, hogy a leghatékonyabb segítség ebben az esetben a hibák feltárása és bemutatása lehet. Azért, hogy aztán az arra illetékesek mihamarabb kijavíthassák a keletkezett hibákat.

Mi is így gondoljuk ezt és augusztus 30-án délelőtt elektronikus levélben tettünk fel kérdéseket a miskolci városháza sajtó osztálya számára. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mikor javítják ki a Horváth-tetőn lévő szabadidőpark immár több fórumon jelzett hibáit, hiányosságait? Azt is megkérdeztük, hogy lesz-e garanciális vizsgálat és garanciális hibajavítás a létesítményen.

Kérdéseinkre eddig semmiféle válasz, reagálás nem érkezett.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.