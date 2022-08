2021. június 1-jei hatállyal türelmi zónát jelöltek ki Miskolcon a városi közgyűlés határozta értelmében. A városvezetés azt remélte, hogy a kijelölt területtel keretek közé szorítja a prostitúciót a megyeszékhelyen, hiszen az elfogadott rendelet szerint már csak a városnak ezen a részén kínálhatják legálisan a szolgáltatásukat a szexmunkások.

A türelmi zónát „nem vitték messzire” a tradicionális helyszíntől, hiszen már hosszú évek óta jelen voltak a prostituáltak a Szinva utcában, a Fonoda utca és a Tiszai pályaudvar közötti részen. Jellemzően azonban a páratlan oldalon, ahol autósforgalom is volt, a zónát azonban a Szinva patak másik oldalára, a páros oldalra jelölték ki, a 2. számtól a Fonoda utcai Szinva-hídig.

Sok volt a panasz

Tavaly novemberben egy helyszíni riportban igyekeztünk feltárni, hogy beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket a türelmi zóna, vagy továbbra is folytatnak a város más részein prostitúciós tevékenységet. Akkor vegyes volt a kép. Volt, aki azt mondta: kevesebb alkalommal lát „lányokat” tiltott helyen, de olyan is akadt, aki panaszkodott rá, hogy továbbra is előfordulnak a Baross Gábor utcán, illetve a Selyemrét környékén. Az elmúlt hetekben több esettel jelezték olvasóink: a probléma fennáll a városrészben, így a rendőrségnél érdeklődtünk, mi a tapasztalat.

Mint Maleczky Péter őrnagy, a Miskolci Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetője érdeklődésünkre elmondta, tekintettel arra, hogy a tiltott prostitúciós tevékenység elzárással sújtható szabálysértés, és rendkívül negatívan tudja befolyásolni egy adott városrész közbiztonsági megítélését rendszeresen akciókat szerveznek a Selyemrét városrészre.

– Civil autókkal, polgári ruhás rendőrök járőröznek szinte minden napszakban azokon a területeken, ahonnan jelzéseket kapunk az állampolgároktól és ahol mi is tapasztaljuk a prostitúció jelenlétét. Kollégáink a Miskolci Önkormányzati Rendészet térfigyelő központjával is folyamatos kapcsolatban állnak, így az általuk adott jelzésekre is azonnal tudunk reagálni. Bizonyos időszakokban a térfigyelő központban egyenruhás rendőrök is teljesítenek szolgálatot, akik kiemelt prioritásként kezelik a Selyemréti városrész közbiztonságának fenntartását – mondta el.

Ahol megjelenik a prostitúció, ott hozzá kapcsolódó szabálysértések és bűncselekmények is felütik a fejüket. Gyakran ezek látenciában maradhatnak a „vendégkör” szenzitivitása és anonimitása miatt. Ezeket megelőzve próbálják kiszűrni azokat a személyeket, akik akár vagyon elleni, akár más személy elleni jogsértéseket követtek el korábban.

– A terület sajátossága miatt jelentős személy és gépjárműforgalmat bonyolít le főleg a délutáni órákban - vasúti pályaudvar, Vöröskereszt nappali melegedő, éjszakai szálló, strand és így tovább -, ezért a vidéki, nehéz anyagi körülmények között élő, társadalmilag elmaradott régióból érkező személyek távolabb lakóhelyüktől szexuális szolgáltatást nyújtva kísérelnek meg anyagi bevételhez jutni. A Közrendvédelmi Osztály és Bűnügyi Osztály állománya napi rendszerességgel hajt végre ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálásokat, személypriorálásokat és minden esetben azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket, ha prostitúciós tevékenységgel kapcsolatos bejelentés érkezik.

A miskolci önkormányzat új türelmi zónát jelölt ki Miskolcon. A türelmi zóna a Szinva utca 2-től a Fonoda utcai hídig tartó szakasz lett.

Fotós: ÉM

Egy hét alatt tizenketten

– Csak az augusztus 20-i héten 12 személlyel szemben intézkedtünk a Bajcsy-Zsilinszky utca, Kőrösi Csoma Sándor utca és Baross Gábor utcák környékén, mely során 7 fő felnőttkorút szabálysértési őrizetbe vettünk, velük szemben gyorsított bírósági eljárás során dönt a bíróság a további szankciókról, míg 5 fő fiatalkorút védelmi intézkedés keretében Esztergomba szállítottunk át. Itt meg kell jegyezzem, hogy mind a 12 személy saját észlelés alapján került látótérbe. Azokban az esetekben, amikor a szabálysértési őrizetbe vétel során kizáró ok áll fenn, úgy az eljárás alá vont személlyel szemben szabálysértési előkészítő eljárást indítunk – mondta el az őrnagy.

Az elhangzottak alapján rákérdeztünk, hogy Miskolcon mennyire jelenik meg a fiatalkorú prostitúció és mit tudnak ezekben az ügyekben tenni. Mint Maleczky Péter elmondta, január 1-jétől augusztus 23-ig 10 fiatalkorút értek tetten prostitúción, akik között a legfiatalabb 12 éves volt.

– Velük szemben általános védelmi intézkedést alkalmaztunk, mely során az esztergomi EMMI Speciális Gyermekotthoni Központba kerültek átszállításra, ahol szakemberek veszik őket kezelésbe. Ennek célja, hogy minél messzebb kerüljenek a mostani közegükből és kiszakadjanak abból a társadalmi szférából, amelyben idáig jutottak. A fiatalkorúakkal szemben alkalmazott védelmi intézkedés során minden esetben külön, alaposan megvizsgáljuk, hogy felmerül-e bűncselekmény gyanúja. Idén három esetben kezdeményeztünk büntetőeljárást, amikor megállapítható volt, hogy a fiatalkorú prostituált a szexuális szolgáltatás nyújtása során ellenszolgáltatásként kapott pénzt más személynek adja át, illetve ezek a személyek ebből rendszeres bevételt szereznek, a prostitúció elősegítéséhez aktívan hozzájárultak – magyarázta az osztályvezető.

Rövid pórázon tartanák őket

Rákérdeztünk arra is, hogy mit tapasztalnak, a türelmi zóna mennyire segített a prostitúció kordában tartásában. Mint elmondta, ennek betartását szintén visszatérően ellenőrzik.

– A szabálysértési előkészítő eljárás során minden esetben tájékoztatjuk a személyeket a türelmi zónában történő szolgáltatás lehetőségéről, azonban sokan még mindig úgy gondolják, hogy a forgalmasabb városrészeken próbálkoznak. A fent sorolt számadatokból is látható, hogy a Miskolci Rendőrkapitányság kiemelten kezeli a tiltott prostitúció szabálysértés kérdését és a Selyemrét városrész közbiztonságát, így a jövőben is számíthatnak arra az ott élő állampolgárok, hogy rendszeresek lesznek a civil és szolgálati jelleggel ellátott gépjárművekkel történő rendőri ellenőrzések. Tekintettel arra, hogy én magam is napi rendszerességgel járok a Bajcsy-Zsilinszky utca környékén saját gépjárművemmel, több alkalommal szolgálatból hazafelé vontam intézkedés alá olyan személyeket, akik szexuális szolgáltatást szerettek volna nyújtani. Ezekben az esetekben minden alkalommal rendőrjárőr érkezett a helyszínre és szabálysértési elzárással zárult az intézkedés – tette hozzá az őrnagy.