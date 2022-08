„Az állami erdőkre vonatkozóan megjelent miniszteri utasítás egyértelműen cáfolja a sajtóban megjelent hamis feltételezéseket” – áll a szaktárca legutóbbi közleményében. „Az energiaválság miatt hozott, a fakitermelést könnyítő szabályok jövő március végéig érvényesek, természetvédelmi területen pedig továbbra is tilos az őshonos fák tarvágása” – erősítette meg miniszteri utasításban a kormány álláspontját Nagy István, az Agrárminisztérium keddi közleményében. A tárcavezető hangsúlyozta azt is, hogy természetvédelmi vagy Natura 2000 terület esetében, az őshonos fák tarvágása továbbra is tilos. A miniszter az állami erdőkre vonatkozó utasításában kitért arra is, hogy a megnövekedett tűzifa-igény miatt a keresletet elsősorban akáccal kell kielégíteni, ez a fafaj ugyanis kitermelés után nyers állapotban is jól használható. Rámutatott, a könnyített szabályok csak akkor alkalmazhatók, ha a 2022. évre vonatkozó kitermelési tervben foglaltak végrehajtásával a tűzifa-keresleti igény nem elégíthető ki.

Az erdészek szerint

Az Északerdő Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében hozzávetőleg 100 ezer hektárnyi erdőt kezel. Mihók Istvánt, az Északerdő Zrt. erdészeti vezérigazgató-helyettesét kérdeztük meg az ügy kapcsán, aki többek között arról is beszélt, hogy a „fairtással”, „erdőirtással” való riogatást határozottan visszautasítja.

„A kormányrendelet fakitermelésekre vonatkozó szabályaira hivatkozva nem tervezünk fakitermeléseket. Erdőirtás nincs, és nem is lehet Magyarországon” – nyilatkozta Mihók István, az Északerdő Zrt. erdészeti vezérigazgató-helyettese szerkesztőségünknek. Ismertette, hogy cégük az őszi szezonban az eredetileg tervezett, hatósági engedéllyel rendelkező ütemezésben végzi a fakitermelési munkákat. „Társaságunk – látva a fapiacon zajló eseményeket – már év közben megkezdte a felkészülést vágáscserékkel, átütemezésekkel a növekvő tűzifaigények kielégítésére” – hangsúlyozta a szakember.

Riogatások nélkül

„Az Északerdőnek, mint 100 százalékos állami tulajdonban lévő erdőgazdaságnak, és valamennyi partnerének hosszú távú érdeke a fenntartható, hozamszabályozáson alapuló, egyenletes, kiszámítható gazdálkodás és működés biztosítása. Ez eddig is így volt, ezután is így lesz” – mondta. A társaság Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 103 ezer hektár erdőt kezel, csaknem 30 millió köbméter élőfakészlettel. Területükön létesült a Bükki, az Aggteleki Nemzeti Park, továbbá 2 tájvédelmi körzet is. Jelenleg az általuk kezelt terület majd 80 százaléka érintett valamilyen fokú természetvédelmi oltalommal, korlátozással. „Társaságunk a jogszabályi keretek között - a természetvédelmi célokat is magába foglaló - erdőtervvel összhangban végzi gazdálkodását. Erdőtervben nem szereplő fakitermelés kérelmezését nem tervezzük, a „fairtással”, „erdőirtással” való riogatást határozottan visszautasítjuk” – hangsúlyozta Mihók István az elmúlt hetekben elhangzott, sokszor politikai indíttatású megszólalásokat firtató kérdésünkre.

Fakitermelés számokkal

„Az erdőből származó faanyag olyan nyersanyag, amely teljes mértékben megújuló, újratermelhető, és a vonatkozó jogszabályok garantálják, hogy erre a mennyiségre hosszú távon számíthatunk” – hangsúlyozta a szakember. „Az Északerdő évente mintegy 220-240 ezer köbméter faanyagot termel ki. Ebből mintegy 110-130 ezer köbméter tűzifa keletkezik, mely mennyiséget társaságunk folyamatosan értékesíti. A fakitermelések kevesebb, mint harmadát teszik ki a tölgyek, tizedét a cser, negyedét a bükk, az egyéb keménylombos fafajok, mint például a gyertyán, juharok, kőrisek együttesen a 10 százalékot sem érik el. A fakitermelés többi részét az akác, a fenyő, valamint a nyár fafajok és fajták együttese adja. A fenyő és nyár fafajok és fajták együttesen a teljes fakitermelés ötödrészét adják” – összegezte Mihók István.

Tartalékok

Kiemelte: az erdőgazdálkodás alapja a fa növekedése, amit az élőfakészlet növedékének nevez a szakma. Ezt a növedéket termelhetnék ki az erdőgazdálkodók tervszerűen úgy, hogy az erdőben lévő összes fatömeg ne csökkenjen és az erdők természeti állapota ne romoljon. A hatóság által, a természetvédelmi kezelő, a civil szervezetek és természetesen az erdőgazdálkodó bevonásával készített tíz évre szóló erdőtervek meghatározzák a fakitermelések, erdőfelújítások módját, volumenét. Ugyanakkor a fakitermelési lehetőség kötelezettségekkel is jár. Ezeknek a lehetőségeknek alig több mint felét használják ki összességében az erdőgazdálkodók, ezért hatalmas tartalékok vannak az ágazatban. A térségbeli erdők élőfakészlete tehát még rendelkezik tartalékokkal, de azok felszabadítása hosszabb folyamat. A keménylombos faanyag kitermelése augusztus közepétől, szeptember elejétől kezdhető meg újra nagyobb ütemben. A kezelt erdők korosztályviszonyai, az erdők hosszú távú fenntarthatósága és a különböző szakmai szempontok alapján a kitermelt mennyiség kisebb mértékben növelhető ugyan, azonban a termelési időszakban - szeptembertől márciusig - a természeti, természetvédelmi elvárások figyelembevételével ez a mennyiség technológiai korlátok miatt nagy arányban csak nehezen bővíthető. „Az Északerdő Zrt. a kapacitás maximális kihasználásával igyekszik kiszolgálni a helyi lakosság megnövekedett tűzifaigényét. Az eddigi tapasztalatok alapján a társaság tűzifa árualapja ki tudja elégíteni még a fokozott igényeket is” – foglalta össze Mihók István, az Északerdő Zrt. erdészeti vezérigazgató-helyettese.