A legtöbb csapadékot Tiszakarádon mérték szombaton, ahol 123,2 milliméternyi csapadék zúdult le néhány óra leforgása alatt. Ez új napi csapadékrekord, a korábbi 105,8 milliméter volt, amelyet Fertőrákoson regisztráltak 2014-ben - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap, a honlapján. Szombaton markáns hidegfront vonult át az ország felett, ezért többfelé fordultak elő heves zivatarok az országban.

Mindent vitt

Hatalmas vihar volt szombaton, nemcsak rengeteg esőt, de villámlást és erős szelet is hozott a megváltozott időjárás – mondta Karászi Zoltán, Tiszakarád polgármestere. Hozzátette: az önkormányzat sertéstelepén az a szivattyú ment tönkre – valószínűleg leégett - , amelyet az itatáshoz használtak. De a nemrégiben felújított Faluház épületében is kárt okozott a heves esőzés, a tetőszerkezeten keresztül beáztak a falak. A település több lakóháza is megrongálódhatott, de jelenleg még folynak a kárfelmérések – tudatta a polgármester. Nagy csapás volt ez azért is, mert éppen falunapot tartottak szombaton, és a rendezvényt félbeszakította a vihar. Borította a szél a sátrakat, méretes tócsák keletkeztek mindenütt néhány perc alatt, illetve a fellépő művészek sem tudtak színpadra lépni. Az sem volt megoldás, hogy a szabadtérre tervezett eseményt bevigyék a faluház színháztermébe, hiszen az áram is elment az egész településen, amely megakadályozta a rendezvény folytatását. A polgármester lakóházába villám csapódott, tönkre mentek az elektromos készülékei, de a tetőt és a kéményt is kár érte. A település csapadékvíz-elvezető árkai sem bírták a hatalmas terhelést, ezért a lakosság elégedetlenkedett, viszont a mezőgazdaságnak nagyon kellett az eső és igen jól jött – vélekedett Kárászi Zoltán. Volt már hasonló vihar korábban is Tiszakarádon, azonban ekkora kárra a polgármester nem emlékszik, legalábbis az utóbbi évekre visszagondolva, jegyezte meg a polgármester.