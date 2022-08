Galambürülékekre panaszkodnak egy Kuruc utcai ingatlan tulajdonosai, amely már odáig fajult, hogy fertőzésveszély is fennáll a lépcsőházban a tulajdonosok szerint. „Ez már több éves probléma, legelőször 2020-ban figyeltünk fel arra, hogy nagyon sok galamb repül be az alattunk lévő lakás lodzsájába és kellemetlen szag terjeng a levegőben” – nyilatkozta a Borsod Online-nak Pitkó-Himics Zsanett panaszos, aki azt is elmondta, hogy később vették csak azt észre, hogy az alattuk található lakás ablaka egy résnyire nyitva van, ahol ki-be járnak a galambok.

Pitkó-Himics Zsanett igyekszik követ megmozgatni, eddig nem sok sikerrel

Fotós: Ádám János

„Már sajnos volt ilyen eset egy másik lakásban, de akkor sikerült megoldani a problémát, de ezen lakás esetében tehetetlenek vagyunk, már fordultuk az ÁNTSZ-hez, közös képviselőhöz, katasztrófavédelemhez, a rendőrséghez és most legutóbb a jegyzőhöz is, hogy végre történjen valami” – mondta el az elkeseredett lakó, aki azt is hozzátette, hogy több ízben próbálták elérni a lakás tulajdonosát, de sosem reagált a megkeresésre. „Amint megtudta, hogy milyen ügyben keressük, vagy letagadta, hogy ő a tulajdonos, vagy egész egyszerűen letette a telefont” – idézte fel Pitkó-Himics Zsanett.

Az erkély közelről

Fotós: Olvasónktól

A jegyzőre várnak

„Végső elkeseredésemben egy bejegyzést tettem közzé a legnagyobb közösségi média portálon és a médiához fordultam az áldatlan állapotok miatt” – mutatott rá Pitkó-Himics Zsanett, aki azt is elmondta, hogy a jegyzőtől eddig még nem kapott választ a megkeresésére és csak bízik benne, hogy valami fog történni, mert két kisgyermeket is nevel, akiket nagyon félt a fertőzésektől.