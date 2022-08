Ma lesz a tűzijáték Budapesten, mert az operatív törzs egy héttel elhalasztotta annak megrendezését az időjárási előrejelzések alapján. A szakminiszter ezt követően felmentette az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) elnökét és elnökhelyettesét. Palkovics László szerint azonban nem az augusztus 20-i előrejelzés miatt, hanem mert az OMSZ működésében voltak hiányosságok az elmúlt években.

Szögezzük le, a felmentés időzítése nem túl szerencsés, de amit a balliberális oldal művel, az pedig gyomorforgató. Például, Szabó Rebeka, a „mikropárt” (Párbeszéd) társelnöke egyenesen úgy fogalmaz posztjában, hogy a kirúgásokra azért került sor, mert „nem a kormánynak tetsző időjárást jósoltak a szent tűzijáték estéjére”.

Most hagyjuk, hogy jó volt a prognózis vagy sem, a tömegrendezvény elhalasztására az emberéletek és a javak védelme érdekében kerülhetett sor. De persze erről egy szót sem ejt a balliberális ellenzék, amire nyomós okuk van: 2006 augusztus huszadikán ugyanis hatalmas vihar csapott le az országra, így Budapestre is - és bár a meteorológusok már két nappal korábban és később is jelezték a közeledő vihart -, sem a szemkilövető Gyurcsány Ferenc akkori kormányfő, sem a rendezvényért „felelős” vezetők nem állították le a tűzijátékot.

A következmény: öten meghaltak, ötszázan megsérültek!

Felelős? Azóta sincs…