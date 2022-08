A miskolci Népkert az egészséges körülményeket nyújtó adottságaival a futók egyik kedvenc helyévé vált. A futók, kocogók idén tavasz végéig ezt csak azt csak aszfalt- és köves sétányokon tudták megtenni. Ez igazából sem a futóknak, sem a sétálóknak nem volt jó, hiszen meg kellett osztozni a területen, ami okozhatott nézeteltéréseket. Az igények és a lehetőségek egy szintre hozása is szülte az ötletet, hogy a Népkertet körbeölelő járdarendszer nyomvonala mentén, de attól jól elkülönülve az ízületeket jobban kímélő, műanyag – rekortán – borítású futókört kellene kialakítani. A futókör építését egyébként a Népkerti Kerekasztal civil szervezet kezdeményezte jó két és fél évvel korábban a Maradj Miskolcon Alapítvánnyal karöltve.

A futókör futásra való

A formálódó ötlet valósággá vált. A miskolci önkormányzat már a tél végén megkezdte az összességében jó egy kilométer hosszúságú futókör építését. Az összesen 84,2 millió forint összköltségű beruházáshoz az állam által biztosított összeg mellé 42,2 millió forint önerőt tettek hozzá a város költségvetéséből. Tavasz végére aztán elkészült a várva várt Népkerti Futópálya, amely mára a futók, kocogók mekkájává vált.

Gondok persze már a kezdetektől adódtak, hiszen – hiába sorolták fel jól látható tájékoztató táblán – az alapszabályokat nem mindenki képes, vagy akar betartani. A nem futóknak például azt kell tudomásul venniük, hogy a futókör futásra való. Sétára, babakocsival közlekedésre vagy kutyasétáltatásra ott vannak a meglévő, ezt a célt szolgáló sétányok. Nem is szólva a kerékpározásról, amely ráadásul még rongálhatja is az érzékeny futófelületet. Látszik is itt-ott ne odaillő tevékenység nyoma.

Most azonban nem igazán ez a fő gond, hanem az, hogy a pálya több pontján az látható, hogy a szélénél kezd felválni a rekortán borítás legfelső, vörös színű réteget. Jogosnak tűnik az aggódás, hogy télen - ráadásul ha aláfolyik a csapadék - a réteg felfagyhat. Ha nagyobb méreteket ölt a felválás, nehéz lesz megállítani a folyamatot. Moast garanciális javításként még megállítható lenne a romlás.

Ilyen kordonnal lesz leválasztva szombaton a futópálya a miskolci Népőkertben

A napokban érkezett az értesítés, hogy a miskolci Népkert egyes részeit augusztus 27-én, szombaton, 9 és 18 óra között – nagyszabású zártkörű rendezvény miatt – lezárják. A futókör, a játszóterek és a kondipark is használható marad, továbbá az étterem megközelíthetőségét sem érintik a korlátozások. Pénteken reggel megnéztük, hogy is néz ki az a bizonyos lezárás. Miként érinti a futókört. Azt láttuk, hogy a futókör két oldalán kordonrészeket helyeztek el, a köztük lévő területet pedig szalagozással kötötték össze. Reméljük, ez elegendő lesz ahhoz, hogy a futók nyugodt körülmények között használják a pályát, és – főként – ahhoz, hogy a pálya rekortán borítását megóvják a rongálódástól.