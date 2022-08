- November óta folyamatosan készülünk pályázatokkal a város fejlesztése érdekében – nyilatkozta Mikola Gergely, Encs polgármestere. Most azokban született döntés, amelyeket év elején nyújtottunk be. - Itt 4 pályázatunk volt, 3 az Élhető Települések című felhívásra, egy pedig az óvoda-, bölcsőde fejlesztésre. Ebből a négy pályázatból összesen 650 millió forintot nyertünk meg – hangsúlyozta a polgármester.

Uszodából központ

A volt uszoda épületének hasznosítására 400 millió forintot nyert a település, így egy közcélú szabadidő központot hozhatnak majd létre. - Szeretnénk egy minden korosztály számára nyitott intézményt létrehozni, amely sportolásra és közösségi programok szervezésére is alkalmas – emelte ki Mikola Gergely.

Itt helyet kap majd sokféle sporttevékenység a falmászáson át akár a billiárdig, az asztalitenisztől az e-sportokig. Közösségi programoknak, játszóháznak is teret ad majd az intézmény, emellett pedig nyugdíjasoknak és fiatalok is kialakítanak közösségi tereket. Az encsiek a tervek szerint 2024 második felében vehetik majd birtokba az egykori uszoda helyén épülő központot.

Megvan a forrás a „Csapadékvíz helyben tartását és belterületi vízkár enyhítését elősegítő fejlesztések Encsen” című pályázat első részére is, ez a projekt is pozitív elbírálásban részesült.

Ez a beruházás nemcsak egy városrészt érint. A lakosság visszajelzései és a műszaki iroda felmérése alapján felállítottunk egy sorrendet, ahol a legfontosabb a beavatkozás, így három részre bontottuk ezt a pályázatot. Az első ütemére most 249 millió forintot nyertünk. Most több utcában is kialakíthatjuk a csapadékvíz elvezetését, illetve annak visszanyerését célzó fejlesztéseket. -Ennek köszönhetően a növények öntözését is szolgálhatja majd a csapadékvíz. Mindenképpen szerettünk volna olyan tervet készíteni, amely a körforgásos gazdálkodás elemeit is hordozza - ismertette a polgármester.

A tervezési folyamat már elkezdődött, így várhatóan 2024 év végére elkészülhet majd a beruházás is.