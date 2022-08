Az országos átlagot tekintve stagnál a szennyvizek koronavírus örökítőanyag koncentrációja. A tendencia az egyes városokban úgyszintén stagnáló, mivel számottevő emelkedés vagy csökkenés sehol sem tapasztalható. Az örökítőanyag koncentrációja 19 mintavételi hely esetében emelkedett, 3 mintavételi helyen pedig a mérsékelt kategóriába esik - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A koronavírus koncentrációja Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is stagnál, ennek ellenére az emberek óvatosak, sokan tartanak az esetleges fertőzéstől.

A fertőzöttek és a betegek száma a múlt héthez viszonyítva tovább csökkent.

A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik a szakemberek. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott (a negyedik oltásig - a szerk.), aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. Ez továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

Akik hordják a maszkot

Már átestem a betegségen korábban és eléggé súlyos tüneteket okozott nálam, így óvatosabb vagyok. Ahol tudok és van rá lehetőségem maszkban vagyok, abban reménykedem, hogy így elkerülhetem az újabb megbetegedést

- nyilatkozta a Borsod Online-nak Gyurica Anikó, aki arra is kitért, hogy szerinte a tömegközlekedésen mindenkinek viselnie kellene maszkot.

Az egészségügyben dolgozom, így számunkra kötelező maradt a maszkviselés, de közösségi térben, illetve bevásárlásnál is viselem a maszkot, mert én azt tapasztaltam a munkámból kifolyólag is, hogy nagyban csökkenti a megfertőződés esélyét

– válaszolta Kovács Erzsébet.

Én hiszek benne, a munkahelyemen is viselem, mert olyan munkakörben dolgozom, ahol többen vagyunk egy légtérben és több megbetegedés is volt a hetekben és eddig megvédett

– mutatott rá László Helga, aki azt is elmondta, hogy már átesett a fertőzésen, de így is óvatos.